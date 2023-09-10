Байден ответил на обвинения Киева после саммита G20

Декларация, которая была подписана на саммите G20, отражает концепцию справедливого мира на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя недовольство Киева. Глава Штатов выступил на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам.
«На встрече стран G20 присутствовало согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов, изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета», — заявил Джо Байден. Его слова передает youtube-канал британского издания The Independent.
Украина не была приглашена на саммит G20 в Индии, на что негативно отреагировал МИД страны. После встречи лидеров стран была подписана итоговая декларация. Согласно ей, государства должны соблюдать территориальную целостность конфликтующих сторон. Этот документ был подписан с гордостью, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Это произошла на фоне территориальных претензий Киева по отношению к России.
Декларация, которая была подписана на саммите G20, отражает концепцию справедливого мира на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя недовольство Киева. Глава Штатов выступил на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам. «На встрече стран G20 присутствовало согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов, изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета», — заявил Джо Байден. Его слова передает youtube-канал британского издания The Independent. Украина не была приглашена на саммит G20 в Индии, на что негативно отреагировал МИД страны. После встречи лидеров стран была подписана итоговая декларация. Согласно ей, государства должны соблюдать территориальную целостность конфликтующих сторон. Этот документ был подписан с гордостью, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Это произошла на фоне территориальных претензий Киева по отношению к России.