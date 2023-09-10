Байден ответил на обвинения Киева после саммита G20

Байден: декларация G20 содержит концепцию справедливого мира на Украине
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден прокомментировал декларацию G20 относительно ситуации на Украине Фото:
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Декларация, которая была подписана на саммите G20, отражает концепцию справедливого мира на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя недовольство Киева. Глава Штатов выступил на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам.

«На встрече стран G20 присутствовало согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов, изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета», — заявил Джо Байден. Его слова передает youtube-канал британского издания The Independent.

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Украина не была приглашена на саммит G20 в Индии, на что негативно отреагировал МИД страны. После встречи лидеров стран была подписана итоговая декларация. Согласно ей, государства должны соблюдать территориальную целостность конфликтующих сторон. Этот документ был подписан с гордостью, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Это произошла на фоне территориальных претензий Киева по отношению к России.

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Декларация, которая была подписана на саммите G20, отражает концепцию справедливого мира на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя недовольство Киева. Глава Штатов выступил на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам. «На встрече стран G20 присутствовало согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов, изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета», — заявил Джо Байден. Его слова передает youtube-канал британского издания The Independent. Украина не была приглашена на саммит G20 в Индии, на что негативно отреагировал МИД страны. После встречи лидеров стран была подписана итоговая декларация. Согласно ей, государства должны соблюдать территориальную целостность конфликтующих сторон. Этот документ был подписан с гордостью, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Это произошла на фоне территориальных претензий Киева по отношению к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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