Счетная палата раскрыла, насколько выросли реальные пенсии россиян

«Известия»: реальные пенсии в РФ выросли на 7,1% по сравнению с 2022 годом

29 сентября 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

В РФ зафиксировали увеличение пенсионных выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России в первом полугодии текущего года размер реальных пенсионных начислений увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты (СП). «Пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с шестью месяцами прошлого года. На фоне резкого замедления годовой инфляции реальная начисленная заработная плата за январь—май также выросла на 6%, а реальные располагаемые денежные доходы населения за первые шесть месяцев — на 4,7%» — передают «Известия» со ссылкой на доклад СП. Ранее в РФ анонсировали увеличение пенсий. Индексация практически всех видов соцвыплат и пособий произойдет с 1 января 2024 года. По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, выплачивать 13-ю пенсию следует перед днем рождения получателя, передает RT. Некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты уже с 1 октября текущего года, сообщает «Национальная служба новостей».

В России в первом полугодии текущего года размер реальных пенсионных начислений увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты (СП). «Пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с шестью месяцами прошлого года. На фоне резкого замедления годовой инфляции реальная начисленная заработная плата за январь—май также выросла на 6%, а реальные располагаемые денежные доходы населения за первые шесть месяцев — на 4,7%» — передают «Известия» со ссылкой на доклад СП. Ранее в РФ анонсировали увеличение пенсий. Индексация практически всех видов соцвыплат и пособий произойдет с 1 января 2024 года. По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, выплачивать 13-ю пенсию следует перед днем рождения получателя, передает RT. Некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты уже с 1 октября текущего года, сообщает «Национальная служба новостей».