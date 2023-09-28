28 сентября 2023

Счетная палата раскрыла, насколько выросли реальные пенсии россиян

«Известия»: реальные пенсии в РФ выросли на 7,1% по сравнению с 2022 годом
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ зафиксировали увеличение пенсионных выплат Фото:

В России в первом полугодии текущего года размер реальных пенсионных начислений увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты (СП).

«Пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с шестью месяцами прошлого года. На фоне резкого замедления годовой инфляции реальная начисленная заработная плата за январь—май также выросла на 6%, а реальные располагаемые денежные доходы населения за первые шесть месяцев — на 4,7%» — передают «Известия» со ссылкой на доклад СП.

Ранее в РФ анонсировали увеличение пенсий. Индексация практически всех видов соцвыплат и пособий произойдет с 1 января 2024 года. По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, выплачивать 13-ю пенсию следует перед днем рождения получателя, передает RT. Некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты уже с 1 октября текущего года, сообщает «Национальная служба новостей».

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В России в первом полугодии текущего года размер реальных пенсионных начислений увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты (СП). «Пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с шестью месяцами прошлого года. На фоне резкого замедления годовой инфляции реальная начисленная заработная плата за январь—май также выросла на 6%, а реальные располагаемые денежные доходы населения за первые шесть месяцев — на 4,7%» — передают «Известия» со ссылкой на доклад СП. Ранее в РФ анонсировали увеличение пенсий. Индексация практически всех видов соцвыплат и пособий произойдет с 1 января 2024 года. По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, выплачивать 13-ю пенсию следует перед днем рождения получателя, передает RT. Некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты уже с 1 октября текущего года, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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