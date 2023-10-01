Депутат Госдумы Щапов анонсировал законопроект, который привлечет новые деньги в бюджет

Депутат Госдумы Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ

02 октября 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Самые богатые россияне могут обеспечить приток доходов в бюджет, сказал Михаил Щапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть отечественная альтернатива, сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение в Государственную Думу. «В среднесрочной перспективе нужно менять всю налоговую политику. Уже понятно, что противостояние с Западом — это надолго. Кроме того, нужны источники для технологического и экономического развития. На „невидимую руку рынка“ надеяться смысла нет. Годами олигархи получали и выводили из страны триллионы доходов и не вкладывали их в новые технологии и инфраструктуру. Это должно делать государство, то есть нужны дополнительные доходы бюджета. Наше предложение: увеличить нагрузку на сверхбогатых, на роскошь, на экспортеров ресурсов и поменять таможенную политику так, чтобы стимулировать развитие и ограничивать импорт в тех сферах, где есть отечественные товары. Мы такие предложения готовим и планируем представить в осеннюю сессию», — сказал Михаил Щапов. По его словам, пока роста госдолга не избежать. «Мы ведем специальную военную операцию. Это один из самых масштабных конфликтов за последние десятилетия с использованием огромного количества вооружений и боеприпасов. Все это стоит денег, расходов сверх обычных в бюджете. Значит, в краткосрочной перспективе придется занимать. Главное — делать это аккуратно, не разгоняя госдолг сверх тех объемов, когда мы уже не сможем его спокойно обслуживать», — подчеркнул депутат. По данным Счетной палаты РФ, госдолг за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 9,8%, до 25 трлн рублей. Согласно же планам Минфина, к концу года итоговый показатель должен составлять 25,4 триллиона рублей. Как сообщил URA.RU зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов, внешний долг России находится на низком уровне и не может влиять на экономику страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть отечественная альтернатива, сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение в Государственную Думу. «В среднесрочной перспективе нужно менять всю налоговую политику. Уже понятно, что противостояние с Западом — это надолго. Кроме того, нужны источники для технологического и экономического развития. На „невидимую руку рынка“ надеяться смысла нет. Годами олигархи получали и выводили из страны триллионы доходов и не вкладывали их в новые технологии и инфраструктуру. Это должно делать государство, то есть нужны дополнительные доходы бюджета. Наше предложение: увеличить нагрузку на сверхбогатых, на роскошь, на экспортеров ресурсов и поменять таможенную политику так, чтобы стимулировать развитие и ограничивать импорт в тех сферах, где есть отечественные товары. Мы такие предложения готовим и планируем представить в осеннюю сессию», — сказал Михаил Щапов. По его словам, пока роста госдолга не избежать. «Мы ведем специальную военную операцию. Это один из самых масштабных конфликтов за последние десятилетия с использованием огромного количества вооружений и боеприпасов. Все это стоит денег, расходов сверх обычных в бюджете. Значит, в краткосрочной перспективе придется занимать. Главное — делать это аккуратно, не разгоняя госдолг сверх тех объемов, когда мы уже не сможем его спокойно обслуживать», — подчеркнул депутат. По данным Счетной палаты РФ, госдолг за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 9,8%, до 25 трлн рублей. Согласно же планам Минфина, к концу года итоговый показатель должен составлять 25,4 триллиона рублей. Как сообщил URA.RU зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов, внешний долг России находится на низком уровне и не может влиять на экономику страны.