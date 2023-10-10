10 октября 2023

Армия Израиля нанесла удар по террористическому центру ХАМАС

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Возле Дарадж-Туффа располагается террористический центр боевиков ХАМАС Фото:

Израильская армия ударила истребителями по 70 объектам в районе города Дарадж-Туффа, который используется боевиками ХАМАС в качестве террористического центра. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении. Предполагается, что террористический центр группировки ХАМАС находится именно в этом районе.

Ранее в Минздраве Палестины сообщали, что число погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем достигло 830 человек. Более четырех тысяч людей пострадали, добавляет RT.

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Израильская армия ударила истребителями по 70 объектам в районе города Дарадж-Туффа, который используется боевиками ХАМАС в качестве террористического центра. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении. Предполагается, что террористический центр группировки ХАМАС находится именно в этом районе. Ранее в Минздраве Палестины сообщали, что число погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем достигло 830 человек. Более четырех тысяч людей пострадали, добавляет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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