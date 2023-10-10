Армия Израиля нанесла удар по террористическому центру ХАМАС

11 октября 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Возле Дарадж-Туффа располагается террористический центр боевиков ХАМАС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Израильская армия ударила истребителями по 70 объектам в районе города Дарадж-Туффа, который используется боевиками ХАМАС в качестве террористического центра. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении. Предполагается, что террористический центр группировки ХАМАС находится именно в этом районе. Ранее в Минздраве Палестины сообщали, что число погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем достигло 830 человек. Более четырех тысяч людей пострадали, добавляет RT.

Израильская армия ударила истребителями по 70 объектам в районе города Дарадж-Туффа, который используется боевиками ХАМАС в качестве террористического центра. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении. Предполагается, что террористический центр группировки ХАМАС находится именно в этом районе. Ранее в Минздраве Палестины сообщали, что число погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем достигло 830 человек. Более четырех тысяч людей пострадали, добавляет RT.