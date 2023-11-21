Приговоренный к 24 годам насильник ушел на СВО после года в тюрьме

21 ноября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Супруг потерпевшей готов обращаться к Шойгу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Владивостока Георгий Повилайко, осужденный на 24 года за жестокую расправу над 37-летней Анной Кошулько, отправился в зону специальной военной операции, отсидев в колонии меньше года. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Он подписал контракт с Минобороны на СВО.<…> Больше года был в СИЗО, пока суды шли, а в колонии даже года не отсидел», — говорится в сообщении. По словам мужа погибшей, Александра, в августе 2021 года он пошел работать в ночную смену. В семь утра Кошулько спустилась к гаражу, чтобы уехать на работу, однако днем ее коллеги заявили, что та не пришла. При этом мать женщины видела, как ее дочь вывела автомобиль, после чего машина исчезла. Муж девушки сообщил, что позже он нашел жену без признаков жизни в собственном гараже. Она лежала на животе без нижнего белья. Мужчина отметил, что Анна предпринимал попытки оказать преступнику сопротивление. «Он перевернул ее, обездвижил, снял нижнее белье и изнасиловал. Затем перевернул ее на живот и снова изнасиловал», — заявил Александр. По его словам, Повилайко задушил жертву. После убийства насильник катался на машине Анны по городу, выпил и поехал с друзьями на море. Однако его задержали на выезде из города. По решению суда, который шел больше года, Повилайко осудили на 24 года. Однако он отсидел меньше года. Несколько дней назад близкие Анны Кошулько получили письмо, что Повилайко был условно-досрочно освобожден, так как отправился на спецоперацию. Муж жертвы заявил, что намерен обращаться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и в Генеральную прокуратуру. Ранее Верховный суд РФ сообщил, что прошедший курс лечения от наркомании и успешную медицинскую и социальную реабилитацию осужденный может быта освобожден от дальнейшего наказания, передает РАПСИ. В Пермском крае осужденные, отбывающие наказания, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Владивостока Георгий Повилайко, осужденный на 24 года за жестокую расправу над 37-летней Анной Кошулько, отправился в зону специальной военной операции, отсидев в колонии меньше года. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Он подписал контракт с Минобороны на СВО.<…> Больше года был в СИЗО, пока суды шли, а в колонии даже года не отсидел», — говорится в сообщении. По словам мужа погибшей, Александра, в августе 2021 года он пошел работать в ночную смену. В семь утра Кошулько спустилась к гаражу, чтобы уехать на работу, однако днем ее коллеги заявили, что та не пришла. При этом мать женщины видела, как ее дочь вывела автомобиль, после чего машина исчезла. Муж девушки сообщил, что позже он нашел жену без признаков жизни в собственном гараже. Она лежала на животе без нижнего белья. Мужчина отметил, что Анна предпринимал попытки оказать преступнику сопротивление. «Он перевернул ее, обездвижил, снял нижнее белье и изнасиловал. Затем перевернул ее на живот и снова изнасиловал», — заявил Александр. По его словам, Повилайко задушил жертву. После убийства насильник катался на машине Анны по городу, выпил и поехал с друзьями на море. Однако его задержали на выезде из города. По решению суда, который шел больше года, Повилайко осудили на 24 года. Однако он отсидел меньше года. Несколько дней назад близкие Анны Кошулько получили письмо, что Повилайко был условно-досрочно освобожден, так как отправился на спецоперацию. Муж жертвы заявил, что намерен обращаться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и в Генеральную прокуратуру. Ранее Верховный суд РФ сообщил, что прошедший курс лечения от наркомании и успешную медицинскую и социальную реабилитацию осужденный может быта освобожден от дальнейшего наказания, передает РАПСИ. В Пермском крае осужденные, отбывающие наказания, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.