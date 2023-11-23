23 ноября 2023

Forbes: с Алекперова потребовали взыскать почти 10 млрд рублей в пользу «Открытия»

Forbes: с Алекперова взыскивают 10 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
С бывшего главы «Лукойла» взыскивают 10 млрд рублей Фото:

С бывшего топ-менеджера «Лукойла» Вагита Алекперова конкурсный управляющий холдинга «Открытие» Мария Булатова взыскивает через суд почти 10 млрд рублей. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

«Открытие Холдинг» взыскивает 9,8 млрд рублей убытков с ее бывших совладельцев Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Судебный иск также предъявлен еще четырем юрлицам», — пишет Forbes со ссылкой на Федресурс и свои источники.

Издание отмечает, что Алекперов был основателем и главой нефтяной компании «Лукойл». Федун занимал в организации должность вице-президента.

Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в мае 2022 года покинул пост ее президента. Решение о досрочном прекращении полномочий одобрило внеочередное собрание акционеров. Новым президентом «Лукойла» назначен Вадим Воробьев.

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С бывшего топ-менеджера «Лукойла» Вагита Алекперова конкурсный управляющий холдинга «Открытие» Мария Булатова взыскивает через суд почти 10 млрд рублей. Информация об этом опубликована на Федресурсе. «Открытие Холдинг» взыскивает 9,8 млрд рублей убытков с ее бывших совладельцев Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Судебный иск также предъявлен еще четырем юрлицам», — пишет Forbes со ссылкой на Федресурс и свои источники. Издание отмечает, что Алекперов был основателем и главой нефтяной компании «Лукойл». Федун занимал в организации должность вице-президента. Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в мае 2022 года покинул пост ее президента. Решение о досрочном прекращении полномочий одобрило внеочередное собрание акционеров. Новым президентом «Лукойла» назначен Вадим Воробьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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