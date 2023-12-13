Шольц согласился с Путиным о риске снижения международной поддержки Украины

13 декабря 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

План Владимира Путина на снижение международной поддержки Украины может сработать, уточнил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Bergmann Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с президентом России Владимиром Путиным, что международная поддержка Украины уменьшается с каждым днем. Об этом немецкий глава рассказал в ходе своего выступления в парламенте Германии. «Все указывает на то, что Владимир Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — подчеркнул Олаф Шольц. Трансляцию заседания проводит Puptly. Владимир Путин отмечал, что у Украины нет будущего в первую очередь из-за того, что страна не имеет ничего собственного, в том числе и промышленности. Также он отмечал падение поддержки Киева со стороны стран Запада. Зарубежные издания писали, что максимум, что может позволить себе Киев при текущем вооружении — защищаться.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с президентом России Владимиром Путиным, что международная поддержка Украины уменьшается с каждым днем. Об этом немецкий глава рассказал в ходе своего выступления в парламенте Германии. «Все указывает на то, что Владимир Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — подчеркнул Олаф Шольц. Трансляцию заседания проводит Puptly. Владимир Путин отмечал, что у Украины нет будущего в первую очередь из-за того, что страна не имеет ничего собственного, в том числе и промышленности. Также он отмечал падение поддержки Киева со стороны стран Запада. Зарубежные издания писали, что максимум, что может позволить себе Киев при текущем вооружении — защищаться.