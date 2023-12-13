Шольц согласился с Путиным о риске снижения международной поддержки Украины

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
План Владимира Путина на снижение международной поддержки Украины может сработать, уточнил Олаф Шольц Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с президентом России Владимиром Путиным, что международная поддержка Украины уменьшается с каждым днем. Об этом немецкий глава рассказал в ходе своего выступления в парламенте Германии.

«Все указывает на то, что Владимир Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — подчеркнул Олаф Шольц. Трансляцию заседания проводит Puptly.

Владимир Путин отмечал, что у Украины нет будущего в первую очередь из-за того, что страна не имеет ничего собственного, в том числе и промышленности. Также он отмечал падение поддержки Киева со стороны стран Запада. Зарубежные издания писали, что максимум, что может позволить себе Киев при текущем вооружении — защищаться.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с президентом России Владимиром Путиным, что международная поддержка Украины уменьшается с каждым днем. Об этом немецкий глава рассказал в ходе своего выступления в парламенте Германии. «Все указывает на то, что Владимир Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — подчеркнул Олаф Шольц. Трансляцию заседания проводит Puptly. Владимир Путин отмечал, что у Украины нет будущего в первую очередь из-за того, что страна не имеет ничего собственного, в том числе и промышленности. Также он отмечал падение поддержки Киева со стороны стран Запада. Зарубежные издания писали, что максимум, что может позволить себе Киев при текущем вооружении — защищаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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