Шольц согласился с Путиным о риске снижения международной поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с президентом России Владимиром Путиным, что международная поддержка Украины уменьшается с каждым днем. Об этом немецкий глава рассказал в ходе своего выступления в парламенте Германии.
«Все указывает на то, что Владимир Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — подчеркнул Олаф Шольц.
Владимир Путин отмечал, что у Украины нет будущего в первую очередь из-за того, что страна не имеет ничего собственного, в том числе и промышленности. Также он отмечал падение поддержки Киева со стороны стран Запада. Зарубежные издания писали, что максимум, что может позволить себе Киев при текущем вооружении — защищаться.
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