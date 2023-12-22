Песков высказался о выдвижении конкурентов Путина на выборы-2024

По словам Пескова, на выборы может выдвинуться любой кандидат, каждый реализует свое право
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на выборы может выдвинуться любая партия и любой самовыдвиженец. Все происходит согласно избирательному законодательству. Каждый человек и партия реализует свое право.
«Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством. Партии реализуют свое право», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что каждая партия может выдвинуть своего кандидата на выборы. Самовыдвиженцы так же могут баллотироваться. Это предусматривается законом.
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