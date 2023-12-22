Песков высказался о выдвижении конкурентов Путина на выборы-2024

Песков: каждая партия может выдвинуть своего представителя согласно закону
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, на выборы может выдвинуться любой кандидат, каждый реализует свое право Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на выборы может выдвинуться любая партия и любой самовыдвиженец. Все происходит согласно избирательному законодательству. Каждый человек и партия реализует свое право.

«Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством. Партии реализуют свое право», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что каждая партия может выдвинуть своего кандидата на выборы. Самовыдвиженцы так же могут баллотироваться. Это предусматривается законом.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на выборы может выдвинуться любая партия и любой самовыдвиженец. Все происходит согласно избирательному законодательству. Каждый человек и партия реализует свое право. «Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством. Партии реализуют свое право», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что каждая партия может выдвинуть своего кандидата на выборы. Самовыдвиженцы так же могут баллотироваться. Это предусматривается законом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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