Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

30 декабря 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детям и родителям выпускников сообщили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. «ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Приказ о назначении расписания утвержден 29 декабря. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в ЕГЭ увеличится количество заданий на темы специальной военной операции, вхождения в состав России новых субъектов. Однако в 2024 году это будет только демоверсия нового ЕГЭ.

Детям и родителям выпускников сообщили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. «ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Приказ о назначении расписания утвержден 29 декабря. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в ЕГЭ увеличится количество заданий на темы специальной военной операции, вхождения в состав России новых субъектов. Однако в 2024 году это будет только демоверсия нового ЕГЭ.