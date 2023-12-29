29 декабря 2023

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , егэ по обществознанию
Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля Фото:

Детям и родителям выпускников сообщили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

«ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Приказ о назначении расписания утвержден 29 декабря.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в ЕГЭ увеличится количество заданий на темы специальной военной операции, вхождения в состав России новых субъектов. Однако в 2024 году это будет только демоверсия нового ЕГЭ.

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Детям и родителям выпускников сообщили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. «ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Приказ о назначении расписания утвержден 29 декабря. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в ЕГЭ увеличится количество заданий на темы специальной военной операции, вхождения в состав России новых субъектов. Однако в 2024 году это будет только демоверсия нового ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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