05 января 2024

На Украине рассказали о мощном ударе армии России

Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла удары по ПВО Украины
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ВС РФ нанесли удар по инфраструктурным сооружениям и военным базам украинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ударили по противовоздушной обороне (ПВО) и инфраструктуре Украины. Об этом сообщил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

«Россия нанесла удар с целью <…> провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения», — сказал Стариков на своем YouTube-канале. Он добавил, что российские военные также нанесли удар по инфраструктурным сооружениям и военным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине. Там отметили, что также были нанесены удары по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы России ударили по противовоздушной обороне (ПВО) и инфраструктуре Украины. Об этом сообщил бывший полковник СБУ Олег Стариков. «Россия нанесла удар с целью <…> провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения», — сказал Стариков на своем YouTube-канале. Он добавил, что российские военные также нанесли удар по инфраструктурным сооружениям и военным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине. Там отметили, что также были нанесены удары по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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