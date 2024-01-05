На Украине рассказали о мощном ударе армии России

Вооруженные силы России ударили по противовоздушной обороне (ПВО) и инфраструктуре Украины. Об этом сообщил бывший полковник СБУ Олег Стариков.
«Россия нанесла удар с целью <…> провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения», — сказал Стариков на своем YouTube-канале. Он добавил, что российские военные также нанесли удар по инфраструктурным сооружениям и военным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине. Там отметили, что также были нанесены удары по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам, передает «Национальная служба новостей».
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