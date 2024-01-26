Путин поручил давать статус ветерана СВО не только контрактникам

Удостоверения будут давать не только контрактникам
Российский президент Владимир Путин дал поручение изменить законодательство и признать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта», — передает
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