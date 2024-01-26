Путин поручил давать статус ветерана СВО не только контрактникам

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий, сво, минобороны, армия россии
Удостоверения будут давать не только контрактникам Фото:

Российский президент Владимир Путин дал поручение изменить законодательство и признать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта», — передает Кремль. Поручение будет исполнено до 1 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение изменить законодательство и признать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны. Об этом говорится на сайте Кремля. «Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта», — передает Кремль. Поручение будет исполнено до 1 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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