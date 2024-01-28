В РФ начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

29 января 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начался прием заявок на онлайн-голосование на выборах президента в 2024 года. Прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) продлится до 11 марта, сообщает пресс-служба ЦИК РФ. «Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ стартует в понедельник, 29 января, и продлится до 11 марта», — уточнили в ЦИК РФ. В ДЭГ на президентских выборах примут участие 29 регионов, в том числе в Москве. Для участия нужно зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (госуслуги). Позже необходимо дождаться подтверждения заявки. Если до этого времени не отзовете заявление, голосовать можно будет только электронно. По такому же принципу смогут проголосовать жители Москвы, у которой своя платформа. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний глава РФ Владимир Путин первый подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Подмосковный депутат Надеждин был также выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. URA.RU в своем материале собрало все, что известно об этом кандидате. Сергей Бабурин был кандидатом на президентских выборах 2018 года. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов.

В России начался прием заявок на онлайн-голосование на выборах президента в 2024 года. Прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) продлится до 11 марта, сообщает пресс-служба ЦИК РФ. «Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ стартует в понедельник, 29 января, и продлится до 11 марта», — уточнили в ЦИК РФ. В ДЭГ на президентских выборах примут участие 29 регионов, в том числе в Москве. Для участия нужно зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (госуслуги). Позже необходимо дождаться подтверждения заявки. Если до этого времени не отзовете заявление, голосовать можно будет только электронно. По такому же принципу смогут проголосовать жители Москвы, у которой своя платформа. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний глава РФ Владимир Путин первый подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Подмосковный депутат Надеждин был также выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. URA.RU в своем материале собрало все, что известно об этом кандидате. Сергей Бабурин был кандидатом на президентских выборах 2018 года. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов.