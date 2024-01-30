Украине передали батарею немецких систем ПВО Skynex

Киев получил батарею новейших систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex. Об этом сообщило украинское агентство «УНИАН».
«В Украину прибыла батарея новейших систем ПВО Skynex», — написало агентство в своем telegram-канале. Там отметили, что зенитный комплекс предназначен для работы по дронам и крылатым ракетам.
В начале января правительство ФРГ сообщило, что отправило ВСУ очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и десять бронемашин Marder. Кроме того, в графе «Поставки прорабатываются/осуществляются» были указаны четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и система Skynex, передает «Национальная служба новостей».
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