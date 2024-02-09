Путин увидел риск в создании сверхлюдей при помощи генетики

Путин рассказал о новой угрозе человечеству
Создание сверхлюдей при помощи генетических экспериментов несет много угроз миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«У человечества много угроз. Это и исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать — человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.