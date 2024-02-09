Путин увидел риск в создании сверхлюдей при помощи генетики

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин рассказал о новой угрозе человечеству Фото:

Создание сверхлюдей при помощи генетических экспериментов несет много угроз миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«У человечества много угроз. Это и исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать — человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте Карлсона.

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Создание сверхлюдей при помощи генетических экспериментов несет много угроз миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «У человечества много угроз. Это и исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать — человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте Карлсона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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