Гладков раскрыл подробности состояния раненных при ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: раненные при ударе ВСУ находятся в тяжелом состоянии

15 февраля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

По словам Гладкова, один мужчина умер в операционной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате атаки ВСУ по Белгородской области было ранено 17 человек, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девятерых пострадавших состояние средней тяжести», — пишет Гладков в своем telegram- канале . Он добавил, что также на амбулаторное лечение отпущены двое мальчиков — семи и 15 лет. У них — контузия и ушиб плеча. Кроме того, Гладков отметил, что один мужчина умер в операционной. Также погиб годовалый ребенок, ею оказалась девочка Валентина. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при обстреле белгородского торгового центра погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадало 17 человек, среди них четыре ребенка.

В результате атаки ВСУ по Белгородской области было ранено 17 человек, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девятерых пострадавших состояние средней тяжести», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также на амбулаторное лечение отпущены двое мальчиков — семи и 15 лет. У них — контузия и ушиб плеча. Кроме того, Гладков отметил, что один мужчина умер в операционной. Также погиб годовалый ребенок, ею оказалась девочка Валентина. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при обстреле белгородского торгового центра погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадало 17 человек, среди них четыре ребенка.