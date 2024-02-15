Гладков раскрыл подробности состояния раненных при ударе ВСУ по Белгороду

В результате атаки ВСУ по Белгородской области было ранено 17 человек, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девятерых пострадавших состояние средней тяжести», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также на амбулаторное лечение отпущены двое мальчиков — семи и 15 лет. У них — контузия и ушиб плеча.
Кроме того, Гладков отметил, что один мужчина умер в операционной. Также погиб годовалый ребенок, ею оказалась девочка Валентина.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при обстреле белгородского торгового центра погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадало 17 человек, среди них четыре ребенка.
В результате атаки ВСУ по Белгородской области было ранено 17 человек, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девятерых пострадавших состояние средней тяжести», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также на амбулаторное лечение отпущены двое мальчиков — семи и 15 лет. У них — контузия и ушиб плеча. Кроме того, Гладков отметил, что один мужчина умер в операционной. Также погиб годовалый ребенок, ею оказалась девочка Валентина. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при обстреле белгородского торгового центра погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадало 17 человек, среди них четыре ребенка.