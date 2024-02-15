Гладков раскрыл подробности состояния раненных при ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: раненные при ударе ВСУ находятся в тяжелом состоянии
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
По словам Гладкова, один мужчина умер в операционной Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате атаки ВСУ по Белгородской области было ранено 17 человек, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девятерых пострадавших состояние средней тяжести», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также на амбулаторное лечение отпущены двое мальчиков — семи и 15 лет. У них — контузия и ушиб плеча.

Кроме того, Гладков отметил, что один мужчина умер в операционной. Также погиб годовалый ребенок, ею оказалась девочка Валентина.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при обстреле белгородского торгового центра погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадало 17 человек, среди них четыре ребенка.

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В результате атаки ВСУ по Белгородской области было ранено 17 человек, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девятерых пострадавших состояние средней тяжести», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также на амбулаторное лечение отпущены двое мальчиков — семи и 15 лет. У них — контузия и ушиб плеча. Кроме того, Гладков отметил, что один мужчина умер в операционной. Также погиб годовалый ребенок, ею оказалась девочка Валентина. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при обстреле белгородского торгового центра погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадало 17 человек, среди них четыре ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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