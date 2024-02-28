Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате США

28 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Макконнелл является лидером фракции республиканцев с 2006 года Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Митч Макконнелл заявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает Associated Press. Уйти с должности он планирует осенью. «82-летний конгрессмен Митч Макконнелл заявил, что это будет его последний срок на посту лидеров республиканцев», — пишет агентство Associated Press. Уточняется, что в своем заявлении Макконнелл назвал высочайшей привилегией служить штату Кентукки и возглавлять республиканцев. Он также отметил, что наступило время следующего поколения лидеров. Нового главу республиканцев в Сенате выберут в ноябре. Макконнелл является лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса с 2006 года. Он дольше всех своих предшественников находится на этом посту.

Митч Макконнелл заявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает Associated Press. Уйти с должности он планирует осенью. «82-летний конгрессмен Митч Макконнелл заявил, что это будет его последний срок на посту лидеров республиканцев», — пишет агентство Associated Press. Уточняется, что в своем заявлении Макконнелл назвал высочайшей привилегией служить штату Кентукки и возглавлять республиканцев. Он также отметил, что наступило время следующего поколения лидеров. Нового главу республиканцев в Сенате выберут в ноябре. Макконнелл является лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса с 2006 года. Он дольше всех своих предшественников находится на этом посту.