28 февраля 2024

Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате США

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Разное. Москва, сша, флаг сша
Макконнелл является лидером фракции республиканцев с 2006 года Фото:

Митч Макконнелл заявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает Associated Press. Уйти с должности он планирует осенью.

«82-летний конгрессмен Митч Макконнелл заявил, что это будет его последний срок на посту лидеров республиканцев», — пишет агентство Associated Press. Уточняется, что в своем заявлении Макконнелл назвал высочайшей привилегией служить штату Кентукки и возглавлять республиканцев. Он также отметил, что наступило время следующего поколения лидеров. Нового главу республиканцев в Сенате выберут в ноябре.

Макконнелл является лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса с 2006 года. Он дольше всех своих предшественников находится на этом посту.

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Митч Макконнелл заявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает Associated Press. Уйти с должности он планирует осенью. «82-летний конгрессмен Митч Макконнелл заявил, что это будет его последний срок на посту лидеров республиканцев», — пишет агентство Associated Press. Уточняется, что в своем заявлении Макконнелл назвал высочайшей привилегией служить штату Кентукки и возглавлять республиканцев. Он также отметил, что наступило время следующего поколения лидеров. Нового главу республиканцев в Сенате выберут в ноябре. Макконнелл является лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса с 2006 года. Он дольше всех своих предшественников находится на этом посту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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