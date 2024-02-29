Путин признал ошибку, что РФ закупала слишком много западного авиатранспорта

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажирский самолет, ночь, самолет, кабина пилота, авиаперевозки
России предстоит обновить свой воздушный парк, заявил Владимир Путин Фото:
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Россия совершила ошибку, закупая слишком много западного авиатранспорта. В данный момент требуется обновление воздушного парка российских авиакомпаний с использованием отечественных самолетов, которые должны соответствовать современным требованиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Предстоит обновить воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству удобства и безопасности. Покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства также выразил намерение ускорить развитие внутреннего и межрегионального воздушного сообщения.

Правительству поставлена задача модернизировать не менее 75 аэропортов в течение шести лет, что составляет более трети от общей сети аэропортов России. На эти цели будет направлено бюджетное финансирование в размере не менее 250 миллиардов рублей, заключил Путин.

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Россия совершила ошибку, закупая слишком много западного авиатранспорта. В данный момент требуется обновление воздушного парка российских авиакомпаний с использованием отечественных самолетов, которые должны соответствовать современным требованиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Предстоит обновить воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству удобства и безопасности. Покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Глава государства также выразил намерение ускорить развитие внутреннего и межрегионального воздушного сообщения. Правительству поставлена задача модернизировать не менее 75 аэропортов в течение шести лет, что составляет более трети от общей сети аэропортов России. На эти цели будет направлено бюджетное финансирование в размере не менее 250 миллиардов рублей, заключил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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