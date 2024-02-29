Собянина воодушевило послание Путина

29 февраля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин оценил выступление Владимира Путина 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Мэр Москвы Сергей Собянин назвал воодушевляющим и неординарным послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Он выразил свое мнение в эфире телеканала «Россия 24». «Неординарное послание, потому что оно четко задает стратегию развития России на ближайшие годы. Мы строим смелые планы. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы, то, о чем говорил президент. Послание очень фундаментальное, серьезное и воодушевляющее», — заявил Собянин. По словам столичного мэра, если еще два года назад обсуждение планов развития страны было сосредоточено на выживании и противостоянии санкциям, то теперь же акцент смещается на строительство будущего и разработку долгосрочных стратегий. Путин в послании к палатам парламента РФ обозначил развитие страны до 2030 года. Среди прочего, президент анонсировал пять новых нацпроектов. Также среди предложений Путина: повышение МРОТ, зарплат, расширение льготной ипотеки, сохранение маткапитала. Кроме этого, российский лидер обозначил новую элиту в стране: те, кто служит России и делом доказали свою верность стране. Прежде всего, это участники СВО и труженики.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал воодушевляющим и неординарным послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Он выразил свое мнение в эфире телеканала «Россия 24». «Неординарное послание, потому что оно четко задает стратегию развития России на ближайшие годы. Мы строим смелые планы. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы, то, о чем говорил президент. Послание очень фундаментальное, серьезное и воодушевляющее», — заявил Собянин. По словам столичного мэра, если еще два года назад обсуждение планов развития страны было сосредоточено на выживании и противостоянии санкциям, то теперь же акцент смещается на строительство будущего и разработку долгосрочных стратегий. Путин в послании к палатам парламента РФ обозначил развитие страны до 2030 года. Среди прочего, президент анонсировал пять новых нацпроектов. Также среди предложений Путина: повышение МРОТ, зарплат, расширение льготной ипотеки, сохранение маткапитала. Кроме этого, российский лидер обозначил новую элиту в стране: те, кто служит России и делом доказали свою верность стране. Прежде всего, это участники СВО и труженики.