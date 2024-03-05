Путин в Ставрополье дал два мощных сигнала

06 марта 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил Ставропольский край Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поездка президента России Владимира Путина в Ставропольский край стала двойным сигналом: президент повышает уровень доверия избирателей и отправляет «месседж» иностранным государствам о состоянии агропромышленного комплекса страны. Так URA.RU комментирует рабочую поездку президента заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. По его словам, это, в том числе, часть предвыборной кампании Путина. В первую очередь президент посетил ставропольскую теплицу, где выращивают томаты. Глава государства также осмотрел робота для сбора овощей и распределительно-сортировочный цех. После этого он встретился с работниками теплицы. Примечательно, что встреча прошла там же, в столовой предприятия. На этом рабочая поездка президента не завершилась. Следующим этапом стало открытие производственных предприятий. В режиме видеосвязи президент принял участие во введении в промышленную эксплуатацию комплекса группы «ФосАгро» в Ленинградской области по производству минеральных удобрений и инновационного продукта — чистого водорастворимого аммофоса. Еще — завод группы «ЭФКО» по переработке сои и других масличных культур в Белгородской области и предприятие ГК «Талина» по производству мясных и колбасных изделий в Мордовии. Еще одним событием в графике президента стала встреча с работниками агропромышленного комплекса. Там глава государства рассказал о результатах работы всей отрасли: «В прошлом году доходы от экспорта [сельхозпродукции] — 43,5 млрд долларов. Увеличение составило в 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30 раз увеличились доходы от экспорта. Это еще совсем недавно казалось абсолютно нереалистичным <…> 157 млн тонн зерновых в позапрошлом году; в прошлом, уже прошедшем, — 147. Таких урожаев тоже никто никогда не видел. Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса — тоже невероятно <…> Но тем не менее, нам есть над чем работать. Примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности». Поездкой в Ставропольский край Владимир Путин дал два сигнала, связанных с агропромышленным комплексом России, утверждает Белокуров. «Он „убивает двух зайцев одним выстрелом“: повышает доверие избирателей перед предстоящими президентскими выборами и посылает месседж в международное поле, подчеркивая возможности России и важность сотрудничества лояльных и нелояльных нашей стране государств», — пояснил эксперт. При этом, Белокуров отмечает, что, несмотря на насыщенную президентскую кампанию Владимира Путина, в частности поездками по регионам России, «охватить» все сферы производственной, хозяйственной, экономической и социальной «вряд ли возможно». «В то же время в предвыборных заявлениях президента есть несколько ключевых тем, которые проходят генеральной линией и главными тезисами развития не только внутри страны, но и за ее пределами. И в этих заявлениях основная задача показать всем потребителям этой информации, в том числе избирателям, что несмотря на все усилия западных стран ослабить и изолировать Россию, ограничив ей возможности для роста — этого не происходит», — резюмировал Белокуров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поездка президента России Владимира Путина в Ставропольский край стала двойным сигналом: президент повышает уровень доверия избирателей и отправляет «месседж» иностранным государствам о состоянии агропромышленного комплекса страны. Так URA.RU комментирует рабочую поездку президента заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. По его словам, это, в том числе, часть предвыборной кампании Путина. В первую очередь президент посетил ставропольскую теплицу, где выращивают томаты. Глава государства также осмотрел робота для сбора овощей и распределительно-сортировочный цех. После этого он встретился с работниками теплицы. Примечательно, что встреча прошла там же, в столовой предприятия. На этом рабочая поездка президента не завершилась. Следующим этапом стало открытие производственных предприятий. В режиме видеосвязи президент принял участие во введении в промышленную эксплуатацию комплекса группы «ФосАгро» в Ленинградской области по производству минеральных удобрений и инновационного продукта — чистого водорастворимого аммофоса. Еще — завод группы «ЭФКО» по переработке сои и других масличных культур в Белгородской области и предприятие ГК «Талина» по производству мясных и колбасных изделий в Мордовии. Еще одним событием в графике президента стала встреча с работниками агропромышленного комплекса. Там глава государства рассказал о результатах работы всей отрасли: «В прошлом году доходы от экспорта [сельхозпродукции] — 43,5 млрд долларов. Увеличение составило в 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30 раз увеличились доходы от экспорта. Это еще совсем недавно казалось абсолютно нереалистичным <…> 157 млн тонн зерновых в позапрошлом году; в прошлом, уже прошедшем, — 147. Таких урожаев тоже никто никогда не видел. Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса — тоже невероятно <…> Но тем не менее, нам есть над чем работать. Примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности». Поездкой в Ставропольский край Владимир Путин дал два сигнала, связанных с агропромышленным комплексом России, утверждает Белокуров. «Он „убивает двух зайцев одним выстрелом“: повышает доверие избирателей перед предстоящими президентскими выборами и посылает месседж в международное поле, подчеркивая возможности России и важность сотрудничества лояльных и нелояльных нашей стране государств», — пояснил эксперт. При этом, Белокуров отмечает, что, несмотря на насыщенную президентскую кампанию Владимира Путина, в частности поездками по регионам России, «охватить» все сферы производственной, хозяйственной, экономической и социальной «вряд ли возможно». «В то же время в предвыборных заявлениях президента есть несколько ключевых тем, которые проходят генеральной линией и главными тезисами развития не только внутри страны, но и за ее пределами. И в этих заявлениях основная задача показать всем потребителям этой информации, в том числе избирателям, что несмотря на все усилия западных стран ослабить и изолировать Россию, ограничив ей возможности для роста — этого не происходит», — резюмировал Белокуров.