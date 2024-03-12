Песков оценил результаты досрочного голосования на выборах президента

Нужно дождаться официального голосования, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Результаты досрочного голосования на выборах президента России не имеют никакого значения. Необходимо дождаться начала официального голосования. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рано давать какие-то оценки», — заявил Песков. Он добавил, что необходимо дождаться непосредственного проведения самих выборов.
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