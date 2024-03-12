Песков оценил результаты досрочного голосования на выборах президента

Песков: результаты досрочного голосования на выборах не имеют значения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Нужно дождаться официального голосования, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Результаты досрочного голосования на выборах президента России не имеют никакого значения. Необходимо дождаться начала официального голосования. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рано давать какие-то оценки», — заявил Песков. Он добавил, что необходимо дождаться непосредственного проведения самих выборов.

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Результаты досрочного голосования на выборах президента России не имеют никакого значения. Необходимо дождаться начала официального голосования. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Рано давать какие-то оценки», — заявил Песков. Он добавил, что необходимо дождаться непосредственного проведения самих выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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