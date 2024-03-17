Политика Выборы На выборах Путин собрал рекордную поддержку в Чечне 18 марта 2024 в 00:36 Размер текста - 17 + Путин лидирует на выборах в Чечне Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Чечне на выборах президента России Владимир Путин лидирует с рекордным показателем. Его поддержали 99,28% избирателей. Информацию об этом опубликовала ЦИК РФ по предварительным данным обработки 2,69% протоколов. «Путин в Чечне набрал 99,28% голосов. На втором месте Леонид Слуцкий из ЛДПР, набравший 0,39% голосов избирателей», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии. В Чеченской Республике третье место по предварительным данным занял на выборах Николай Харитонов из КПРФ с результатом 0,21% голосов. На четвертом месте Владислав Даванков, которого поддержали 0,09% избирателей, указано в данных ЦИК РФ. В целом по России Путин лидирует с показателем 87,97% голосов. ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Чечне на выборах президента России Владимир Путин лидирует с рекордным показателем. Его поддержали 99,28% избирателей. Информацию об этом опубликовала ЦИК РФ по предварительным данным обработки 2,69% протоколов. «Путин в Чечне набрал 99,28% голосов. На втором месте Леонид Слуцкий из ЛДПР, набравший 0,39% голосов избирателей», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии. В Чеченской Республике третье место по предварительным данным занял на выборах Николай Харитонов из КПРФ с результатом 0,21% голосов. На четвертом месте Владислав Даванков, которого поддержали 0,09% избирателей, указано в данных ЦИК РФ. В целом по России Путин лидирует с показателем 87,97% голосов. ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям