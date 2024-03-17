17 марта 2024

На выборах Путин собрал рекордную поддержку в Чечне

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Путин лидирует на выборах в Чечне Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Чечне на выборах президента России Владимир Путин лидирует с рекордным показателем. Его поддержали 99,28% избирателей. Информацию об этом опубликовала ЦИК РФ по предварительным данным обработки 2,69% протоколов.

«Путин в Чечне набрал 99,28% голосов. На втором месте Леонид Слуцкий из ЛДПР, набравший 0,39% голосов избирателей», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

В Чеченской Республике третье место по предварительным данным занял на выборах Николай Харитонов из КПРФ с результатом 0,21% голосов. На четвертом месте Владислав Даванков, которого поддержали 0,09% избирателей, указано в данных ЦИК РФ.

В целом по России Путин лидирует с показателем 87,97% голосов. ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов.

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В Чечне на выборах президента России Владимир Путин лидирует с рекордным показателем. Его поддержали 99,28% избирателей. Информацию об этом опубликовала ЦИК РФ по предварительным данным обработки 2,69% протоколов. «Путин в Чечне набрал 99,28% голосов. На втором месте Леонид Слуцкий из ЛДПР, набравший 0,39% голосов избирателей», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии. В Чеченской Республике третье место по предварительным данным занял на выборах Николай Харитонов из КПРФ с результатом 0,21% голосов. На четвертом месте Владислав Даванков, которого поддержали 0,09% избирателей, указано в данных ЦИК РФ. В целом по России Путин лидирует с показателем 87,97% голосов. ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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