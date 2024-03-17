На выборах Путин собрал рекордную поддержку в Чечне

В Чечне на выборах президента России Владимир Путин лидирует с рекордным показателем. Его поддержали 99,28% избирателей. Информацию об этом опубликовала ЦИК РФ по предварительным данным обработки 2,69% протоколов.
«Путин в Чечне набрал 99,28% голосов. На втором месте Леонид Слуцкий из ЛДПР, набравший 0,39% голосов избирателей», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.
В Чеченской Республике третье место по предварительным данным занял на выборах Николай Харитонов из КПРФ с результатом 0,21% голосов. На четвертом месте Владислав Даванков, которого поддержали 0,09% избирателей, указано в данных ЦИК РФ.
В целом по России Путин лидирует с показателем 87,97% голосов. ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.