В Госдуме хотят защитить российских врачей от уголовного преследования

Несколько сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект, по которому работу врачей по лечению пациентов будут классифицировать как «медицинскую помощь» вместо нынешних «медицинских услуг». Это частично позволит вывести медиков из-под возможного уголовного преследования.
«Законодатели отмечают, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК РФ „Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента „медицинской услугой“, оставив этот термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев», — приводит инициативу газета «Известия».
Соавтор законопроекта сенатор Дарья Лантратова подчеркнула, что законопроект призван исключить несправедливое отношение к врачам. «Сегодня термин „услуга“ в ст. 238 УК РФ делает возможным ее распространение на медицинскую помощь. При этом речь идет о прямом умысле совершить преступление», — отметила сенатор.
Поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с уточнением понятий внесли на рассмотрение в Госдуму 21 марта, передает RT. В них предлагается использовать термин «медицинская услуга» только для финансового учета и технического подсчета.
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