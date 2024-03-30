Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Допрос был проведен по мерам противопожарной защиты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следователи провели допрос человека, который был ответственен за пожарную безопасность в подмосковном «Крокус сити холле». Ранее там произошел теракт, который унес жизни 143 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Отмечается, что допрос был связан с мерами противопожарной защиты и пожарной безопасности в «Крокусе». Более подробной информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что следователи завершили работу в концертном зале. Они прибыли к зданию утром 29 марта и уехали вечером, при этом они погрузили в автомобиль несколько пакетов и предметов, передает телеканал 360.