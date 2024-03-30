Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, пожар, кнопка, пожарная безопасность, пожарная сигнализация, fire, пожарная тревога, противопожарная защита
Допрос был проведен по мерам противопожарной защиты Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следователи провели допрос человека, который был ответственен за пожарную безопасность в подмосковном «Крокус сити холле». Ранее там произошел теракт, который унес жизни 143 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Отмечается, что допрос был связан с мерами противопожарной защиты и пожарной безопасности в «Крокусе». Более подробной информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что следователи завершили работу в концертном зале. Они прибыли к зданию утром 29 марта и уехали вечером, при этом они погрузили в автомобиль несколько пакетов и предметов, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи провели допрос человека, который был ответственен за пожарную безопасность в подмосковном «Крокус сити холле». Ранее там произошел теракт, который унес жизни 143 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Отмечается, что допрос был связан с мерами противопожарной защиты и пожарной безопасности в «Крокусе». Более подробной информации на данный момент нет. Ранее сообщалось, что следователи завершили работу в концертном зале. Они прибыли к зданию утром 29 марта и уехали вечером, при этом они погрузили в автомобиль несколько пакетов и предметов, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...