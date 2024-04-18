18 апреля 2024

Пентагон впервые провел бой человека с управляемым ИИ истребителем. Видео

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Флот США. Самолеты. stock, нато, сша, авиация, истребитель, самолет, авианосец,  stock
один из истребителей контролировался человеком, а другой — ИИ Фото:

Военные США провели первый в истории учебный воздушный бой, где один из истребителей контролировался человеком, а другой — системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

«Потенциал автономных боевых действий класса „воздух — воздух“ представлялся на протяжении десятилетий, но реальность до сих пор оставалась далекой мечтой», — отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Видео с боем было опубликовано на youtube-канале DARPAtv. Военные не уточнили, кто одержал верх в поединке.

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Военные США провели первый в истории учебный воздушный бой, где один из истребителей контролировался человеком, а другой — системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). «Потенциал автономных боевых действий класса „воздух — воздух“ представлялся на протяжении десятилетий, но реальность до сих пор оставалась далекой мечтой», — отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Видео с боем было опубликовано на youtube-канале DARPAtv. Военные не уточнили, кто одержал верх в поединке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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