Пентагон впервые провел бой человека с управляемым ИИ истребителем. Видео

19 апреля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

один из истребителей контролировался человеком, а другой — ИИ Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese Военные США провели первый в истории учебный воздушный бой, где один из истребителей контролировался человеком, а другой — системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). «Потенциал автономных боевых действий класса „воздух — воздух“ представлялся на протяжении десятилетий, но реальность до сих пор оставалась далекой мечтой», — отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Видео с боем было опубликовано на youtube-канале DARPAtv. Военные не уточнили, кто одержал верх в поединке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные США провели первый в истории учебный воздушный бой, где один из истребителей контролировался человеком, а другой — системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). «Потенциал автономных боевых действий класса „воздух — воздух“ представлялся на протяжении десятилетий, но реальность до сих пор оставалась далекой мечтой», — отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Видео с боем было опубликовано на youtube-канале DARPAtv. Военные не уточнили, кто одержал верх в поединке.