Пожароопасный сезон начался в 74 регионах России, в них ранее было зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Ведомство активно применяет беспилотники для выявления термических точек. С их помощью на территории 74 субъектов в этом году уже зафиксированы возгорания на ландшафтах — пожароопасный сезон в них открыт», — сообщает МЧС в своем
Отмечается, что с начала 2024 года было проведено более 25 тысяч выездных обследований. Почти в половине случаев они связаны с возгоранием сухой травы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что ситуацию с пожарами способен улучшить каждый человек. Для этого надо быть ответственным на природе и дома, осторожно обращаться с огнем.
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