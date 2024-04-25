В 74 регионах России начался пожароопасный сезон. Видео

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Для мониторинга пожаров МЧС использует специальные беспилотники Фото:

Пожароопасный сезон начался в 74 регионах России, в них ранее было зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Ведомство активно применяет беспилотники для выявления термических точек. С их помощью на территории 74 субъектов в этом году уже зафиксированы возгорания на ландшафтах — пожароопасный сезон в них открыт», — сообщает МЧС в своем telegram-канале.

Отмечается, что с начала 2024 года было проведено более 25 тысяч выездных обследований. Почти в половине случаев они связаны с возгоранием сухой травы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что ситуацию с пожарами способен улучшить каждый человек. Для этого надо быть ответственным на природе и дома, осторожно обращаться с огнем.

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Пожароопасный сезон начался в 74 регионах России, в них ранее было зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Ведомство активно применяет беспилотники для выявления термических точек. С их помощью на территории 74 субъектов в этом году уже зафиксированы возгорания на ландшафтах — пожароопасный сезон в них открыт», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что с начала 2024 года было проведено более 25 тысяч выездных обследований. Почти в половине случаев они связаны с возгоранием сухой травы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что ситуацию с пожарами способен улучшить каждый человек. Для этого надо быть ответственным на природе и дома, осторожно обращаться с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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