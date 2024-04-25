В 74 регионах России начался пожароопасный сезон. Видео

25 апреля 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Для мониторинга пожаров МЧС использует специальные беспилотники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожароопасный сезон начался в 74 регионах России, в них ранее было зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Ведомство активно применяет беспилотники для выявления термических точек. С их помощью на территории 74 субъектов в этом году уже зафиксированы возгорания на ландшафтах — пожароопасный сезон в них открыт», — сообщает МЧС в своем telegram-канале . Отмечается, что с начала 2024 года было проведено более 25 тысяч выездных обследований. Почти в половине случаев они связаны с возгоранием сухой травы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что ситуацию с пожарами способен улучшить каждый человек. Для этого надо быть ответственным на природе и дома, осторожно обращаться с огнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожароопасный сезон начался в 74 регионах России, в них ранее было зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Ведомство активно применяет беспилотники для выявления термических точек. С их помощью на территории 74 субъектов в этом году уже зафиксированы возгорания на ландшафтах — пожароопасный сезон в них открыт», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что с начала 2024 года было проведено более 25 тысяч выездных обследований. Почти в половине случаев они связаны с возгоранием сухой травы. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что ситуацию с пожарами способен улучшить каждый человек. Для этого надо быть ответственным на природе и дома, осторожно обращаться с огнем.