Экономист прогнозирует подорожание нефти к июню

Доцент Полховская предупредила о подорожании нефти до 100 долларов за баррель

29 апреля 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Причина роста цен на нефть — эскалация конфликта между Ираном и Израилем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В июне 2024 года прогнозируется сезонное подорожание топлива. Цена на нефть может повыситься до 100 долларов за баррель. Об этом заявила доцент экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ), кандидат экономических наук Татьяна Полховская. «Если на Ближнем Востоке ситуация не будет обостряться, цена повысится в рамках сезонной коррекции до 93 $—95 за баррель», — слова Полховской передают «Известия». Речь идет о сезонном повышении, которое прогнозируют в июне этого года. Эксперт отмечает, что основная причина роста цен на нефть — эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Она может привести к подорожанию топлива до 250 — 280 долларов за баррель. В МИД России выразили озабоченность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт между Ираном и Израилем. В ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности и решению имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами, передает RT. Экономист Андрей Лобода считает, что обострившийся 14 апреля конфликт может повлиять на стоимость нефти. Это грозит сокращением российского экспорта энергоресурсов. Эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий отмечает, что в этом году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться примерно на 7-10%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июне 2024 года прогнозируется сезонное подорожание топлива. Цена на нефть может повыситься до 100 долларов за баррель. Об этом заявила доцент экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ), кандидат экономических наук Татьяна Полховская. «Если на Ближнем Востоке ситуация не будет обостряться, цена повысится в рамках сезонной коррекции до 93 $—95 за баррель», — слова Полховской передают «Известия». Речь идет о сезонном повышении, которое прогнозируют в июне этого года. Эксперт отмечает, что основная причина роста цен на нефть — эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Она может привести к подорожанию топлива до 250 — 280 долларов за баррель. В МИД России выразили озабоченность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт между Ираном и Израилем. В ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности и решению имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами, передает RT. Экономист Андрей Лобода считает, что обострившийся 14 апреля конфликт может повлиять на стоимость нефти. Это грозит сокращением российского экспорта энергоресурсов. Эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий отмечает, что в этом году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться примерно на 7-10%.