Шольц высказался о перспективах появления в ЕС своего ядерного оружия

Шольц: у ЕС не будет собственного ядерного оружия

Шольц заявил, что у ЕС никогда не будет своего ядерного оружия Фото: Минобороны России

Евросоюз не будет иметь своего ядерного оружия, это нереалистичная перспектива. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Для ясности: не будет никакого „ядерного оружия ЕС“ — это просто нереалистично», — заявил Шольца. Его слова передает Economist .

Ранее сообщалось, что общая стратегия обороны Евросоюза, в которой ключевым элементом является французское ядерное оружие, позволяет выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эти гарантии нужны Европе.