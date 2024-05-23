Шольц высказался о перспективах появления в ЕС своего ядерного оружия

Шольц заявил, что у ЕС никогда не будет своего ядерного оружия
Евросоюз не будет иметь своего ядерного оружия, это нереалистичная перспектива. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Для ясности: не будет никакого „ядерного оружия ЕС“ — это просто нереалистично», — заявил Шольца. Его слова передает
Ранее сообщалось, что общая стратегия обороны Евросоюза, в которой ключевым элементом является французское ядерное оружие, позволяет выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эти гарантии нужны Европе.
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