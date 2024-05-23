Шольц высказался о перспективах появления в ЕС своего ядерного оружия

Шольц: у ЕС не будет собственного ядерного оружия
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
Шольц заявил, что у ЕС никогда не будет своего ядерного оружия Фото:

Евросоюз не будет иметь своего ядерного оружия, это нереалистичная перспектива. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Для ясности: не будет никакого „ядерного оружия ЕС“ — это просто нереалистично», — заявил Шольца. Его слова передает Economist.

Ранее сообщалось, что общая стратегия обороны Евросоюза, в которой ключевым элементом является французское ядерное оружие, позволяет выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эти гарантии нужны Европе.

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Евросоюз не будет иметь своего ядерного оружия, это нереалистичная перспектива. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Для ясности: не будет никакого „ядерного оружия ЕС“ — это просто нереалистично», — заявил Шольца. Его слова передает Economist. Ранее сообщалось, что общая стратегия обороны Евросоюза, в которой ключевым элементом является французское ядерное оружие, позволяет выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эти гарантии нужны Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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