Губернатор ЯНАО Артюхов поблагодарил экс-главу ХМАО за сотрудничество

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество двух регионов. Благодарность за совместную работу губернатор ЯНАО выразил в личном telegram-канале.
«Большой честью было работать в одной команде с человеком высокого профессионализма, влюблённым в свой регион. Судьба Натальи Владимировны крепко связана с Ямалом. 20 лет она трудилась в Новом Уренгое. Занимала пост главы города в турбулентные девяностые», — написал губернатор Артюхов.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке сегодня, 30 мая, после 14 лет на посту главы региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя отставку Комаровой, назвал ее настоящим патриотом.
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