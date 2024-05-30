Губернатор ЯНАО Артюхов поблагодарил экс-главу ХМАО за сотрудничество

Губернатор ЯНАО Артюхов отреагировал на отставку главы ХМАО Комаровой
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Губернатор Ямала Артюхов пожелал экс-губернатору ХМАО успехов в будущих начинаниях
Губернатор Ямала Артюхов пожелал экс-губернатору ХМАО успехов в будущих начинаниях Фото:

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество двух регионов. Благодарность за совместную работу губернатор ЯНАО выразил в личном telegram-канале.

«Большой честью было работать в одной команде с человеком высокого профессионализма, влюблённым в свой регион. Судьба Натальи Владимировны крепко связана с Ямалом. 20 лет она трудилась в Новом Уренгое. Занимала пост главы города в турбулентные девяностые», — написал губернатор Артюхов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке сегодня, 30 мая, после 14 лет на посту главы региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя отставку Комаровой, назвал ее настоящим патриотом.

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество двух регионов. Благодарность за совместную работу губернатор ЯНАО выразил в личном telegram-канале. «Большой честью было работать в одной команде с человеком высокого профессионализма, влюблённым в свой регион. Судьба Натальи Владимировны крепко связана с Ямалом. 20 лет она трудилась в Новом Уренгое. Занимала пост главы города в турбулентные девяностые», — написал губернатор Артюхов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке сегодня, 30 мая, после 14 лет на посту главы региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя отставку Комаровой, назвал ее настоящим патриотом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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