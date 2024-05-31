Американист Дудаков: судебные процессы помогут Трампу на предстоящих выборах

31 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Американцы не верят в виновность Дональда Трампа, считает Малек Дудаков Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Судебные процессы помогут бывшему лидеру США Дональду Трампу в предстоящих выборах президента. Так как многие американцы считают, что политик невиновен и дело сфабриковано оппонентами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, американист Малек Дудаков. Суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации документов. Таким образом бывший глава государства стал первым в истории США, кто представал перед органом правосудия по уголовному делу. 11 июля ему будет вынесен окончательный приговор. На сайте предвыборной компании Трампа уже появилась надпись: «Я политзаключенный». «Сейчас для Трампа это определенные репутационные издержки, то, что его признали уголовником. Но скорее всего каких-то серьезных последствий ему все-таки удастся избежать. Для демократов это, конечно, тоже несет определенные риски, учитывая степень политизации правосудия и того, как они довольно некрасиво задействуют прокурорский аппарат в своих штатах вроде Нью-Йорка, пытаясь шельмовать своих оппонентов. Тут бы я даже сказал, что в какой-то степени это может Трампу помочь на предстоящих выборах. Потому что очень многие американцы воспринимают этот процесс, как несправедливый. Особенно с учетом того, какая там слабая доказательная база, ее буквально натянули как сову на глобус, лишь бы признать Трампа виновным. Опросы показывают, что эта тема с судом большинство избирателей не волнует. Трамп же будет себя представлять жертвой режима и давить на жалость», — объяснил Малек Дудаков. Новость по теме Песков оценил историю с вынесением приговора Трампу Политолог подчеркнул, что мало вероятно, что Трамп может оказаться в тюрьме. «Если ему назначат пробацию, то есть ограничения по перемещению, то для него это будет негативный вариант, так как Трампу нужно ездить по Америке с агитацией. Тюремный срок ему скорее всего не грозит, учитывая, что это не насильственное преступление, и раньше у Трампа не было судимости. По законам Нью-Йорка он не должен оказаться за решеткой. Трамп сейчас будет обжаловать срок, подавать на апелляцию. Его юристы обещают дойти до Верховного суда в попытке это все заблокировать. Я вполне допускаю, что им удастся это сделать. Другое дело, что это займет много времени, и решение апелляционного или Верховного суда придет уже после выборов президента», — добавил Дудаков. Газета The Wall Street Journal опубликовала в январе 2018 года скандальный материал о действующем президенте США Дональде Трампу (45-й глава государства от Республиканской партии (с 2017 по 2021 год). В нем утверждалось, что в 2006 году американский лидер якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей за молчание в 2016 году, незадолго до президентских выборов. В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках этого дела обвинения по 34 пунктам. Они касались фальсификации деловых документов и преступного сговора. Слушания стартовали в апреле 2024 года. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные процессы помогут бывшему лидеру США Дональду Трампу в предстоящих выборах президента. Так как многие американцы считают, что политик невиновен и дело сфабриковано оппонентами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, американист Малек Дудаков. Суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации документов. Таким образом бывший глава государства стал первым в истории США, кто представал перед органом правосудия по уголовному делу. 11 июля ему будет вынесен окончательный приговор. На сайте предвыборной компании Трампа уже появилась надпись: «Я политзаключенный». «Сейчас для Трампа это определенные репутационные издержки, то, что его признали уголовником. Но скорее всего каких-то серьезных последствий ему все-таки удастся избежать. Для демократов это, конечно, тоже несет определенные риски, учитывая степень политизации правосудия и того, как они довольно некрасиво задействуют прокурорский аппарат в своих штатах вроде Нью-Йорка, пытаясь шельмовать своих оппонентов. Тут бы я даже сказал, что в какой-то степени это может Трампу помочь на предстоящих выборах. Потому что очень многие американцы воспринимают этот процесс, как несправедливый. Особенно с учетом того, какая там слабая доказательная база, ее буквально натянули как сову на глобус, лишь бы признать Трампа виновным. Опросы показывают, что эта тема с судом большинство избирателей не волнует. Трамп же будет себя представлять жертвой режима и давить на жалость», — объяснил Малек Дудаков. Политолог подчеркнул, что мало вероятно, что Трамп может оказаться в тюрьме. «Если ему назначат пробацию, то есть ограничения по перемещению, то для него это будет негативный вариант, так как Трампу нужно ездить по Америке с агитацией. Тюремный срок ему скорее всего не грозит, учитывая, что это не насильственное преступление, и раньше у Трампа не было судимости. По законам Нью-Йорка он не должен оказаться за решеткой. Трамп сейчас будет обжаловать срок, подавать на апелляцию. Его юристы обещают дойти до Верховного суда в попытке это все заблокировать. Я вполне допускаю, что им удастся это сделать. Другое дело, что это займет много времени, и решение апелляционного или Верховного суда придет уже после выборов президента», — добавил Дудаков. Газета The Wall Street Journal опубликовала в январе 2018 года скандальный материал о действующем президенте США Дональде Трампу (45-й глава государства от Республиканской партии (с 2017 по 2021 год). В нем утверждалось, что в 2006 году американский лидер якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей за молчание в 2016 году, незадолго до президентских выборов. В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках этого дела обвинения по 34 пунктам. Они касались фальсификации деловых документов и преступного сговора. Слушания стартовали в апреле 2024 года. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.