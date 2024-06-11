Росфинмониторинг готовит новые жесткие меры против террористов после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта Росфинмониторинг начал готовить ряд законодательных инициатив, которые будут направлены на борьбу с финансированием террористов. Планируется усовершенствовать систему заморозки активов как самих террористов, так и лиц с ними связанными. Об этом рассказал статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
«Среди основных приоритетных направлений выделяется, в первую очередь, дальнейшее совершенствование системы борьбы с финансированием терроризма. Мы понимаем, что с учетом последних трагических событий система нуждается в определенной донастройке. <…> Мы готовим пакет дополнительных законодательных мер. Речь идет о совершенствовании системы замораживания активов террористов, связанных с ними лиц», — рассказал Негляд в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.
В Росфинмониторинге также отметили, что финансирование терроризма в настоящий момент продолжает оставаться глобальной проблемой. Негляд обратил внимание, что только в 2023 году зафиксировано увеличение экстремистских и террористических организаций. В 2023 году, например, было зафиксировано 1800 таких организаций. Но уже в 2024 году Росфинмониторинг включил в перечень еще свыше 900 подобных организаций.
Теракт в «Крокусе» унес жизни 145 человек, свыше 500 были ранены. Некоторые продолжают оставаться в больницах после произошедшего, сообщает MK.RU. В тот день четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. По делу о теракте в «Крокус сити холле» арестованы 18 человек, передает Life.
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