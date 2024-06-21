В результате атки ВСУ по котельной в Краснодаре погиб человек: карта СВО на 21 июня

В результате падения обломков от дрона ВСУ в Краснодаре погиб человек

21 июня 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

За ночь ВСУ запустили в направлении России около сотни дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 21 июня Украина атаковала территории Крыма и Краснодарского края, используя более сотни беспилотников. При атаке на котельную в Краснодаре от обломков вражеского дрона погиб сотрудник. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 21 июня — в материале URA.RU. Киев использовал более сотни дронов для атак по России Ночью Вооруженные силы Украины использовали около 70 беспилотников только для атак по Крыму. Еще 43 дрона были сбиты над Кубанью. Российские средства ПВО отразили все летающие объекты противника, уточнили в Минобороны РФ. Тем не менее в ходе украинской атаки есть один погибший — сотрудник котельной в Краснодаре. Также в Северском районе было повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Харьковское направление Российские солдаты из группировки «Север» продолжают наступление в Харьковской области. Основные бои проходят в районе Волчанска и Глубокого, уточняют российские военкоры. Солдаты ВС РФ отражают атаки противника, а также не дают им передислоцироваться и не допускают появление подкрепления противника. В районе Липцев, недалеко от Глубокого ВСУ численностью в 50 человек попытались безуспешно атаковать российские позиции. Около 40 человек из числа противника были поражены, подчеркнули военкоры РФ. С их слов в целом на харьковском направлении украинские силы потеряли до 350 человек за сутки. Обозначение на карте Карта URA.RU Запорожское направление Продолжаются бои в районе Работино и к северо-западу от Вербового. Особых изменений в обстановке пока нет, уточняют военкоры. Донецкое направление На этом фронтовом участке проходят бои в районе Константиновки Максимильяновки. Кроме того в районе Карловки российские военные наиболее выгодные позиции. В Яснобродовке также продолжаются бои, отмечают военкоры. В районе поселка Нью Йорка есть продвижение ВС РФ. Вечером 20 июня ВСУ также атаковали Горловку, в результате пострадал трехлетний ребенок, уточнил глава ДНР Денис Пушилин. Артемовское направление Продолжаются бои между украинскими и российскими военными в районе Часова Яра. Основные боевые действия проходят в восточной части окраины города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 21 июня Украина атаковала территории Крыма и Краснодарского края, используя более сотни беспилотников. При атаке на котельную в Краснодаре от обломков вражеского дрона погиб сотрудник. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 21 июня — в материале URA.RU. Ночью Вооруженные силы Украины использовали около 70 беспилотников только для атак по Крыму. Еще 43 дрона были сбиты над Кубанью. Российские средства ПВО отразили все летающие объекты противника, уточнили в Минобороны РФ. Тем не менее в ходе украинской атаки есть один погибший — сотрудник котельной в Краснодаре. Также в Северском районе было повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Российские солдаты из группировки «Север» продолжают наступление в Харьковской области. Основные бои проходят в районе Волчанска и Глубокого, уточняют российские военкоры. Солдаты ВС РФ отражают атаки противника, а также не дают им передислоцироваться и не допускают появление подкрепления противника. В районе Липцев, недалеко от Глубокого ВСУ численностью в 50 человек попытались безуспешно атаковать российские позиции. Около 40 человек из числа противника были поражены, подчеркнули военкоры РФ. С их слов в целом на харьковском направлении украинские силы потеряли до 350 человек за сутки. Продолжаются бои в районе Работино и к северо-западу от Вербового. Особых изменений в обстановке пока нет, уточняют военкоры. На этом фронтовом участке проходят бои в районе Константиновки Максимильяновки. Кроме того в районе Карловки российские военные наиболее выгодные позиции. В Яснобродовке также продолжаются бои, отмечают военкоры. В районе поселка Нью Йорка есть продвижение ВС РФ. Вечером 20 июня ВСУ также атаковали Горловку, в результате пострадал трехлетний ребенок, уточнил глава ДНР Денис Пушилин. Продолжаются бои между украинскими и российскими военными в районе Часова Яра. Основные боевые действия проходят в восточной части окраины города.