ВСУ ранили трехлетнюю девочку в Горловке

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Денис Пушилин сообщил, что 16 домов пострадали из-за атаки ВСУ
Денис Пушилин сообщил, что 16 домов пострадали из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрелов по территории ДНР со стороны ВСУ три человека получили ранения различной степени тяжести, среди них — трехлетняя девочка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Центрально-Городском районе Горловки ранена девочка 2021 г.р.» — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести. 

Пушилин подчеркнул, что также были ранены мужчина в Куйбышевском районе и женщина в Советском районе Макеевки. В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домостроений в разных районах, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 43 боеприпаса, совершив 18 обстрелов. 

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В результате обстрелов по территории ДНР со стороны ВСУ три человека получили ранения различной степени тяжести, среди них — трехлетняя девочка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «В Центрально-Городском районе Горловки ранена девочка 2021 г.р.» — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести.  Пушилин подчеркнул, что также были ранены мужчина в Куйбышевском районе и женщина в Советском районе Макеевки. В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домостроений в разных районах, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 43 боеприпаса, совершив 18 обстрелов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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