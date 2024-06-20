ВСУ ранили трехлетнюю девочку в Горловке

В результате обстрелов по территории ДНР со стороны ВСУ три человека получили ранения различной степени тяжести, среди них — трехлетняя девочка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В Центрально-Городском районе Горловки ранена девочка 2021 г.р.» — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести.
Пушилин подчеркнул, что также были ранены мужчина в Куйбышевском районе и женщина в Советском районе Макеевки. В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домостроений в разных районах, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 43 боеприпаса, совершив 18 обстрелов.
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