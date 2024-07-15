Девелоперы из России потеряли доступ к документации из Autodesk

15 июля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Девелоперы из РФ потеряли доступ к облаку Autodesk из-за блокировки некоторых российских предприятий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Некоторые крупные российские девелоперы не могут зайти в облако разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360 из США. Там у них хранится документация. Об этом сообщает директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного комплекса Quartier d’Or / «Золотой квартал») Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», заявила Борисова, ее слова передает РБК. Эту информацию подтвердил и президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов. Разработчик Autodesk начал блокировку предприятий из РФ, которые продолжали пользоваться его решением и совершали покупки через VPN или третьи страны. В марте 2024 года компания запретила использование своих продуктов компаниями России. Это решение последовало за приостановкой деятельности компании в РФ, объявленной два года ранее, в связи с ситуацией на Украине. В октябре 2023 года Autodesk приняла шаг к окончательному уходу из российского рынка, ликвидировав свое российское юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». Программы Autodesk, включая AutoCAD, Autodesk 3ds Max и семейство Autodesk Revit, активно использовались российскими специалистами в таких сферах, как машиностроение и строительство. Их продукты являются ключевыми инструментами в инженерных и архитектурных проектах. BIM 360 от Autodesk представляет собой серверное решение с механизмом хранения данных на серверах компании. Файлы, загружаемые пользователями, сохраняются в зашифрованном виде в облачном хранилище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые крупные российские девелоперы не могут зайти в облако разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360 из США. Там у них хранится документация. Об этом сообщает директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного комплекса Quartier d’Or / «Золотой квартал») Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», заявила Борисова, ее слова передает РБК. Эту информацию подтвердил и президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов. Разработчик Autodesk начал блокировку предприятий из РФ, которые продолжали пользоваться его решением и совершали покупки через VPN или третьи страны. В марте 2024 года компания запретила использование своих продуктов компаниями России. Это решение последовало за приостановкой деятельности компании в РФ, объявленной два года ранее, в связи с ситуацией на Украине. В октябре 2023 года Autodesk приняла шаг к окончательному уходу из российского рынка, ликвидировав свое российское юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». Программы Autodesk, включая AutoCAD, Autodesk 3ds Max и семейство Autodesk Revit, активно использовались российскими специалистами в таких сферах, как машиностроение и строительство. Их продукты являются ключевыми инструментами в инженерных и архитектурных проектах. BIM 360 от Autodesk представляет собой серверное решение с механизмом хранения данных на серверах компании. Файлы, загружаемые пользователями, сохраняются в зашифрованном виде в облачном хранилище.