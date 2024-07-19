Зеленский отреагировал на покушение на экс-депутата Рады Фарион

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что национальная полиция и служба безопасности страны задействованы после нападения на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион.
«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что полиция и СБУ делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства покушения.
Ранее неизвестный стрелял во Львове в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Сообщается, что она жива. Фарион известна своими русофобскими заявлениями, пишет RT.
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