19 июля 2024

Зеленский отреагировал на покушение на экс-депутата Рады Фарион

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Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины расследуют покушение на бывшего депутата Фарион (архивное фото)
Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины расследуют покушение на бывшего депутата Фарион (архивное фото) Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что национальная полиция и служба безопасности страны задействованы после нападения на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что полиция и СБУ делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства покушения.

Ранее неизвестный стрелял во Львове в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Сообщается, что она жива. Фарион известна своими русофобскими заявлениями, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что национальная полиция и служба безопасности страны задействованы после нападения на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион. «Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что полиция и СБУ делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства покушения. Ранее неизвестный стрелял во Львове в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Сообщается, что она жива. Фарион известна своими русофобскими заявлениями, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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