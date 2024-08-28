28 августа 2024

В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество нелегальных мигрантов в России составляет около 630 тысяч
Количество нелегальных мигрантов в России составляет около 630 тысяч Фото:

Правительство РФ планирует с 2025 года запустить реестр мигрантов-нарушителей. Эта мера позволит улучшить контроль над иностранцами и будет стимулировать нелегально попадающих в Россию покинуть страну .

«Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов, подсчитали в МВД. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц», — сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что нормативных документов, описывающих параметры реестра на данный момент не принято. Это приводит к замедлению принятия новых мер. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов подчеркивает, что IT-инфраструктура готова к началу разработки, но до сих пор нет параметров для описи мигрантов.

Ранее МВД России предписало выдворять законных представителей несовершеннолетних мигрантов вместе с ним. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Правительство РФ планирует с 2025 года запустить реестр мигрантов-нарушителей. Эта мера позволит улучшить контроль над иностранцами и будет стимулировать нелегально попадающих в Россию покинуть страну . «Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов, подсчитали в МВД. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц», — сообщает «Коммерсант». Отмечается, что нормативных документов, описывающих параметры реестра на данный момент не принято. Это приводит к замедлению принятия новых мер. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов подчеркивает, что IT-инфраструктура готова к началу разработки, но до сих пор нет параметров для описи мигрантов. Ранее МВД России предписало выдворять законных представителей несовершеннолетних мигрантов вместе с ним. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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