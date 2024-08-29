Российские силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз и назвал атаку ВСУ террористической.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ. По последним данным, регион попал под атаку 11 беспилотников.
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