29 августа 2024

В Брянской области отразили террористическую атаку ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили 11 атаковавших регион беспилотников ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате действий сил ПВО были сбиты все 11 дронов, атаковавших регион
В результате действий сил ПВО были сбиты все 11 дронов, атаковавших регион Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз и назвал атаку ВСУ террористической.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ. По последним данным, регион попал под атаку 11 беспилотников.

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Российские силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз и назвал атаку ВСУ террористической. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее губернатор сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ. По последним данным, регион попал под атаку 11 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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