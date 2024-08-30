Минобороны отправило в Брянскую область дополнительные средства борьбы с БПЛА

От оперативного штаба в Брянской области поступили 11 запросов на поставку дополнительных средств борьбы с украинскими беспилотниками, этот вопрос был решен. Также в регионы были отправлены дополнительное инженерное имущество и питающие электрические станции, сообщили в Минобороны РФ.
«В группировку осуществлена поставка: дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций», — заявили в оборонном ведомстве. Также в регион было отправлено инженерное имущество.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 30 августа средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью. Также в Белгородской области был сбит один беспилотник, в Калужской области — четыре, а в Крыму — два.
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От оперативного штаба в Брянской области поступили 11 запросов на поставку дополнительных средств борьбы с украинскими беспилотниками, этот вопрос был решен. Также в регионы были отправлены дополнительное инженерное имущество и питающие электрические станции, сообщили в Минобороны РФ. «В группировку осуществлена поставка: дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций», — заявили в оборонном ведомстве. Также в регион было отправлено инженерное имущество. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 30 августа средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью. Также в Белгородской области был сбит один беспилотник, в Калужской области — четыре, а в Крыму — два.