Минобороны отправило в Брянскую область дополнительные средства борьбы с БПЛА

30 августа 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В Брянскую область поставили дополнительные средства ПВО для борьбы с дронами ВСУ, заявили в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От оперативного штаба в Брянской области поступили 11 запросов на поставку дополнительных средств борьбы с украинскими беспилотниками, этот вопрос был решен. Также в регионы были отправлены дополнительное инженерное имущество и питающие электрические станции, сообщили в Минобороны РФ. «В группировку осуществлена поставка: дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций», — заявили в оборонном ведомстве . Также в регион было отправлено инженерное имущество. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 30 августа средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью. Также в Белгородской области был сбит один беспилотник, в Калужской области — четыре, а в Крыму — два. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От оперативного штаба в Брянской области поступили 11 запросов на поставку дополнительных средств борьбы с украинскими беспилотниками, этот вопрос был решен. Также в регионы были отправлены дополнительное инженерное имущество и питающие электрические станции, сообщили в Минобороны РФ. «В группировку осуществлена поставка: дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций», — заявили в оборонном ведомстве. Также в регион было отправлено инженерное имущество. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 30 августа средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью. Также в Белгородской области был сбит один беспилотник, в Калужской области — четыре, а в Крыму — два.