31 августа 2024

В Ростовской области загорелась Караул-гора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Площадь пожара не установлена (архивное фото) Фото:

Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Белой Калитве Ростовской области на Караул-горе, одной из самых высоких точек города. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Апокалиптические кадры с места событий публикуют жители города. По предварительным данным, причиной пожара стала сухая трава, а огонь угрожает распространиться на жилые дома», — передает telegram-канал. Пожарные расчеты уже работают на месте происшествия, но пока не удается локализовать огонь.

Площадь пожара в данный момент уточняется, официальная информация о пострадавших отсутствует. Службы спасения продолжают борьбу с огнем, и жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям властей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по Ростовской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Белой Калитве Ростовской области на Караул-горе, одной из самых высоких точек города. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Апокалиптические кадры с места событий публикуют жители города. По предварительным данным, причиной пожара стала сухая трава, а огонь угрожает распространиться на жилые дома», — передает telegram-канал. Пожарные расчеты уже работают на месте происшествия, но пока не удается локализовать огонь. Площадь пожара в данный момент уточняется, официальная информация о пострадавших отсутствует. Службы спасения продолжают борьбу с огнем, и жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям властей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по Ростовской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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