В Кремле рассказали, как поздравили Путина с днем рождения

Песков: Путину в Кремле вручили памятную открытку с поздравлением
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Владимира Путина в Кремле поздравили традиционной открыткой
Владимира Путина в Кремле поздравили традиционной открыткой Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистами информацией о том, как в Кремле поздравили Владимира Путина с днем рождения. Ему подарили открытку.

«Главе государства, по традиции, подарили открытку „с самыми лучшими человеческими пожеланиями“», — заявил Песков telegram-каналу Shot. По словам пресс-секретаря, поздравление президента прошло в узком кругу.

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения, ему исполняется 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в семье рабочих в Ленинграде. Находясь на государственной службе, Путин празднует свой день рождения в двадцать первый раз.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистами информацией о том, как в Кремле поздравили Владимира Путина с днем рождения. Ему подарили открытку. «Главе государства, по традиции, подарили открытку „с самыми лучшими человеческими пожеланиями“», — заявил Песков telegram-каналу Shot. По словам пресс-секретаря, поздравление президента прошло в узком кругу. Президент России Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения, ему исполняется 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в семье рабочих в Ленинграде. Находясь на государственной службе, Путин празднует свой день рождения в двадцать первый раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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