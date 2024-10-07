В Кремле рассказали, как поздравили Путина с днем рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистами информацией о том, как в Кремле поздравили Владимира Путина с днем рождения. Ему подарили открытку.
«Главе государства, по традиции, подарили открытку „с самыми лучшими человеческими пожеланиями“», — заявил Песков telegram-каналу Shot. По словам пресс-секретаря, поздравление президента прошло в узком кругу.
Президент России Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения, ему исполняется 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в семье рабочих в Ленинграде. Находясь на государственной службе, Путин празднует свой день рождения в двадцать первый раз.
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