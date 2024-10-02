Рецепты классического эспрессо: способы приготовления и правильное употребление напитка

Студенты московского колледжа для операторов БПЛА угостили эспрессо президента РФ Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина. Глава государства пил стандартный вариант этого напитка: 30 миллилитров при 30-секундной экстракции из бразильских зерен. О способах приготовления эспрессо и о правильном его употреблении — в материале URA.RU.
Способы приготовления эспрессо
Эспрессо — это порция крепкого черного кофе в 30 миллилитров. Есть четыре основных способа его приготовления.
Кофемашина
В кофемашине-автомате, приобретенной для домашнего пользования, можно настроить крепость и объем напитка. Если устройство оснащено кофемолкой, то в него необходимо насыпать кофейные зерна, если не оснащено — в емкость засыпается молотый кофе. После этого для приготовления эспрессо достаточно просто нажать соответствующую кнопку. Однако перед тем, как налить кофе в кружку лучше ее прогреть, чтобы напиток сохранил свои температуру, свойства и аромат.
Турка
В турке эспрессо варится из молотого кофе. На один грамм кофе берется 10 миллилитров воды. То есть для стандартной порции эспрессо понадобится 30 миллилитров воды и пол чайной ложки молотого кофе.
Сначала кофе необходимо нагреть в турке. После того, как появится характерный кофейный аромат, нужно налить теплую воду. Это поможет раскрыть вкус кофе и насытить его ярким ароматом. С появлением первых пузырьков нужно снять турку с плиты. Так напиток не перегреется.
Растворимый
Одну чайную ложку растворимого кофе необходимо смешать с 30 миллилитрами вскипяченной воды. Растворимый кофе позволяет не думать о настройках сложного оборудования, выборе зерен и не потребует лишних временных затрат.
Кофеварка
В резервуар наливается вода в зависимости от того, сколько порций нужно приготовить. Кофейные зерна перемалываются в кофемолке. Для одной порции эспрессо потребуется насыпать семь граммов молотого кофе в сухой бумажный фильтр, для двойной порции — от 14 до 18. Затем кофе следует разровнять в фильтре, утрамбовать, но не слишком сильно, чтобы не получить слишком концентрированный напиток с горьким послевкусием. Фильтр вкладывается в специальный отсек. После приготовления эспрессо из сосуда наливается в прогретую чашку.
Классический рецепт
Для приготовления классического эспрессо необходимо взять семь граммов молотых зерен или 18 граммов цельных зерен, а также 30 миллилитров воды. Характеристиками правильного эспрессо являются баланс кислотности, сладости и горечи, однородность, плотность, тягучесть, а также кофейная пенка — крема.
В среднем в одной порции такого напитка содержится 40 миллиграммов кофеина. Его энергетическая ценность составляет 2,25 килокалорий. Кроме кофеина в эспрессо также содержатся такие вещества, как: кофейная, лимонная, яблочная кислоты, минеральные вещества и витамины. Во время экстракции (процесс извлечения веществ из молотого кофе) высвобождаются полезные соединения кофе, которые выявляют необычный вкус и аромат напитка. Для приготовления кофе на свой вкус также необходимо учитывать степень обжарки и помол кофе, которые указываются на упаковке.
Как правильно пить эспрессо
Пить данный напиток необходимо сразу после его приготовления, поскольку все его свойства сохраняются не дольше одной или полутора минут. Чтобы сохранить температуру небольшой порции эспрессо, чашку необходимо прогреть перед тем, как наливать в нее кофе.
Перед употреблением напитка нужно сделать глоток чистой воды, что освежит вкусовые рецепторы и позволит почувствовать вкус в полной мере, ощутить послевкусие. А после употребления эспрессо можно запить его еще несколькими глотками воды.
Какой эспрессо был у Путина
Во время визита в индустриальный парк «Руднево» Путин вместе с Собяниным посетили местную кофейню. Цена за две кружки эспрессо составила 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 миллилитров эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов молотого кофе.
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