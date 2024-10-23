«Свидетельствует о недавнем заражении»: врач рассказала, как вылечить сухой и влажный кашель

Врач Уланкина: влажный кашель появляется уже на позднем этапе болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач рассказала, на что указывает сухой кашель
Врач рассказала, на что указывает сухой кашель Фото:

С наступлением холодов все больше людей начинают кашлять. И если заболеть с наступлением осени легче легкого, то вот избавиться от раздражающих симптомов бывает проблематично. О том, почему возникает сухой и влажный кашель и как от него избавиться, URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Почему появляется сухой и влажный кашель

Если вы начали кашлять — это еще не значит, что вы заболели. Этот симптом может появиться из-за множества факторов, объяснила врач-эксперт Ольга Уланкина.

«С медицинской точки зрения, кашель — это защитный рефлекс организма, который возникает в ответ на любое раздражение дыхательных путей», — рассказала Ольга Уланкина. Человек может начать кашлять из-за пыли в помещении, аллергии, или если вдохнул какое-либо инородное тело. Если же кашель вызван болезнью, то зачастую он развивается по одной и той же схеме.

«Сухой кашель возникает в самом начале заболевания. Обычно он трескучий, раздирающий или лающий, появляется в любое время суток, но особенно беспокоит человека по ночам, мешая ему спать», — отметила Ольга Уланкина. «Изнуряющий кашель свидетельствует о недавнем заражении».

Влажный же кашель появляется на позднем этапе болезни, и сопровождается отхождением мокроты. «Кашель клокочущий, булькающий, как правило, возникает по утрам, после пробуждения. Также приступы могут настигать человека в течение дня — например, при смене положения тела», — объяснила Ольга Уланкина.

Как избавиться от кашля

Если кашель только начался — начните пить больше жидкости. Если вы заболели ОРВИ, то обильное теплое питье поможет разжижить мокроту и вывести ее из организма. Не лишним будет провести влажную уборку и регулярно проветривать помещение. Это поможет избавиться от пыли, которая могла вызвать раздражение в горле.

Также чтобы облегчить симптомы сухого кашля, можно увлажнить слизистые леденцами для рассасывания. Не обязательно покупать их в аптеке — даже обычные конфеты для рассасывания помогут выработке слюны, что немного увлажняет слизистую. Врачи также рекомендуют отказаться от курения и спиртных напитков на время болезни. А вот покупать лекарства, которые подавляют кашлевой рефлекс, без назначения врача не стоит.

Если кашель уже стал влажным — то необходимо вывести мокроту из организма. Для этого можно приобрести отхаркивающие препараты в аптеке. Главное — не принимайте их на ночь, а то вместо сна вы будете бегать кашлять в ванну. Если препараты не помогают, то отхождение мокроты можно простимулировать обильным теплым питьем, ингаляцией и дыхательной гимнастикой.

Отлично помогает от кашля имбирь. Нарежьте и добавьте корень в чай или используйте уже молотую приправу. Он не только работает как отхаркивающее средство, но и обладает противовоспалительным действием — что отлично подходит при ОРВИ.

«Лечить кашель народными средствами — нецелесообразно»

При лечении кашля самостоятельно важно помнить, что он не всегда вызван ОРВИ. Кашель может оказаться симптомом сердечно-сосудистых патологий, проблемой щитовидной железы, пищеварительных и других заболеваний. И пытаясь избавиться от неприятного симптома, вы лишь запустите болезнь.

«Лечить кашель народными средствами нецелесообразно. Симптомы могут утихнуть, но заболевание при этом никуда не денется», — предупредила Ольга Уланкина. «При сухом или влажном кашле следует обратиться к врачу-терапевту, а ребенка показать педиатру».

Если вы кашляете уже больше трех недель — обратитесь к специалисту, а не занимайтесь самолечением. Врач поможет поставить правильный диагноз и наверняка избавиться от болезни.

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С наступлением холодов все больше людей начинают кашлять. И если заболеть с наступлением осени легче легкого, то вот избавиться от раздражающих симптомов бывает проблематично. О том, почему возникает сухой и влажный кашель и как от него избавиться, URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Почему появляется сухой и влажный кашель Если вы начали кашлять — это еще не значит, что вы заболели. Этот симптом может появиться из-за множества факторов, объяснила врач-эксперт Ольга Уланкина. «С медицинской точки зрения, кашель — это защитный рефлекс организма, который возникает в ответ на любое раздражение дыхательных путей», — рассказала Ольга Уланкина. Человек может начать кашлять из-за пыли в помещении, аллергии, или если вдохнул какое-либо инородное тело. Если же кашель вызван болезнью, то зачастую он развивается по одной и той же схеме. «Сухой кашель возникает в самом начале заболевания. Обычно он трескучий, раздирающий или лающий, появляется в любое время суток, но особенно беспокоит человека по ночам, мешая ему спать», — отметила Ольга Уланкина. «Изнуряющий кашель свидетельствует о недавнем заражении». Влажный же кашель появляется на позднем этапе болезни, и сопровождается отхождением мокроты. «Кашель клокочущий, булькающий, как правило, возникает по утрам, после пробуждения. Также приступы могут настигать человека в течение дня — например, при смене положения тела», — объяснила Ольга Уланкина. Как избавиться от кашля Если кашель только начался — начните пить больше жидкости. Если вы заболели ОРВИ, то обильное теплое питье поможет разжижить мокроту и вывести ее из организма. Не лишним будет провести влажную уборку и регулярно проветривать помещение. Это поможет избавиться от пыли, которая могла вызвать раздражение в горле. Также чтобы облегчить симптомы сухого кашля, можно увлажнить слизистые леденцами для рассасывания. Не обязательно покупать их в аптеке — даже обычные конфеты для рассасывания помогут выработке слюны, что немного увлажняет слизистую. Врачи также рекомендуют отказаться от курения и спиртных напитков на время болезни. А вот покупать лекарства, которые подавляют кашлевой рефлекс, без назначения врача не стоит. Если кашель уже стал влажным — то необходимо вывести мокроту из организма. Для этого можно приобрести отхаркивающие препараты в аптеке. Главное — не принимайте их на ночь, а то вместо сна вы будете бегать кашлять в ванну. Если препараты не помогают, то отхождение мокроты можно простимулировать обильным теплым питьем, ингаляцией и дыхательной гимнастикой. Отлично помогает от кашля имбирь. Нарежьте и добавьте корень в чай или используйте уже молотую приправу. Он не только работает как отхаркивающее средство, но и обладает противовоспалительным действием — что отлично подходит при ОРВИ. «Лечить кашель народными средствами — нецелесообразно» При лечении кашля самостоятельно важно помнить, что он не всегда вызван ОРВИ. Кашель может оказаться симптомом сердечно-сосудистых патологий, проблемой щитовидной железы, пищеварительных и других заболеваний. И пытаясь избавиться от неприятного симптома, вы лишь запустите болезнь. «Лечить кашель народными средствами нецелесообразно. Симптомы могут утихнуть, но заболевание при этом никуда не денется», — предупредила Ольга Уланкина. «При сухом или влажном кашле следует обратиться к врачу-терапевту, а ребенка показать педиатру». Если вы кашляете уже больше трех недель — обратитесь к специалисту, а не занимайтесь самолечением. Врач поможет поставить правильный диагноз и наверняка избавиться от болезни.
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