«Свидетельствует о недавнем заражении»: врач рассказала, как вылечить сухой и влажный кашель

С наступлением холодов все больше людей начинают кашлять. И если заболеть с наступлением осени легче легкого, то вот избавиться от раздражающих симптомов бывает проблематично. О том, почему возникает сухой и влажный кашель и как от него избавиться, URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Почему появляется сухой и влажный кашель
Если вы начали кашлять — это еще не значит, что вы заболели. Этот симптом может появиться из-за множества факторов, объяснила врач-эксперт Ольга Уланкина.
«С медицинской точки зрения, кашель — это защитный рефлекс организма, который возникает в ответ на любое раздражение дыхательных путей», — рассказала Ольга Уланкина. Человек может начать кашлять из-за пыли в помещении, аллергии, или если вдохнул какое-либо инородное тело. Если же кашель вызван болезнью, то зачастую он развивается по одной и той же схеме.
«Сухой кашель возникает в самом начале заболевания. Обычно он трескучий, раздирающий или лающий, появляется в любое время суток, но особенно беспокоит человека по ночам, мешая ему спать», — отметила Ольга Уланкина. «Изнуряющий кашель свидетельствует о недавнем заражении».
Влажный же кашель появляется на позднем этапе болезни, и сопровождается отхождением мокроты. «Кашель клокочущий, булькающий, как правило, возникает по утрам, после пробуждения. Также приступы могут настигать человека в течение дня — например, при смене положения тела», — объяснила Ольга Уланкина.
Как избавиться от кашля
Если кашель только начался — начните пить больше жидкости. Если вы заболели ОРВИ, то обильное теплое питье поможет разжижить мокроту и вывести ее из организма. Не лишним будет провести влажную уборку и регулярно проветривать помещение. Это поможет избавиться от пыли, которая могла вызвать раздражение в горле.
Также чтобы облегчить симптомы сухого кашля, можно увлажнить слизистые леденцами для рассасывания. Не обязательно покупать их в аптеке — даже обычные конфеты для рассасывания помогут выработке слюны, что немного увлажняет слизистую. Врачи также рекомендуют отказаться от курения и спиртных напитков на время болезни. А вот покупать лекарства, которые подавляют кашлевой рефлекс, без назначения врача не стоит.
Если кашель уже стал влажным — то необходимо вывести мокроту из организма. Для этого можно приобрести отхаркивающие препараты в аптеке. Главное — не принимайте их на ночь, а то вместо сна вы будете бегать кашлять в ванну. Если препараты не помогают, то отхождение мокроты можно простимулировать обильным теплым питьем, ингаляцией и дыхательной гимнастикой.
Отлично помогает от кашля имбирь. Нарежьте и добавьте корень в чай или используйте уже молотую приправу. Он не только работает как отхаркивающее средство, но и обладает противовоспалительным действием — что отлично подходит при ОРВИ.
«Лечить кашель народными средствами — нецелесообразно»
При лечении кашля самостоятельно важно помнить, что он не всегда вызван ОРВИ. Кашель может оказаться симптомом сердечно-сосудистых патологий, проблемой щитовидной железы, пищеварительных и других заболеваний. И пытаясь избавиться от неприятного симптома, вы лишь запустите болезнь.
«Лечить кашель народными средствами нецелесообразно. Симптомы могут утихнуть, но заболевание при этом никуда не денется», — предупредила Ольга Уланкина. «При сухом или влажном кашле следует обратиться к врачу-терапевту, а ребенка показать педиатру».
Если вы кашляете уже больше трех недель — обратитесь к специалисту, а не занимайтесь самолечением. Врач поможет поставить правильный диагноз и наверняка избавиться от болезни.
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