Разрешение США на удары ATACMS по территории России является ошибочным и опасным для всего мира. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Мьянмы Тан Све
«Это очень опасно не только для России, Украины и США, но и для всего мира, особенно европейской его части», — прокомментировал Све решение президента США Джо Байдена о разрешении ударов по РФ. Слова вице-премьера передает ТАСС.
Он подчеркнул, что эскалация конфликта недопустима. Также Тан Све прокомментировал информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине, назвав это «глупой ошибкой» и отметив, что никто не поддержит идею ядерной войны, способной привести к массовым жертвам.
Минобороны России 26 ноября сообщило о двух ударах ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по объектам в Курской области. Также были опубликованы фотографии обломков ракет, использованных украинскими военными. По данным American Thinker, решение Байдена предоставить Украине возможность атаковать Россию ракетами ATACMS было направлено на создание сложностей для будущего лидера страны Дональда Трампа, передает Pravda.Ru.
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