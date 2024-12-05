В Петербурге на аукционе продают здание легендарной тюрьмы «Кресты»

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Продается здание бывшего СИЗО «Кресты», где сидели Гумилев и Бродский
Продается здание бывшего СИЗО «Кресты», где сидели Гумилев и Бродский Фото:

Объявлен аукцион по продаже комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Стартовая цена — 1,052 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании ДОМ.РФ.

«ДОМ.PФ объявил аукцион по продаже исторического комплекса „Кресты“ в Санкт-Петербурге. В составе лота: участок 3,9 га, здания и сооружения общей площадью 41,2 тысяч квадратных метров. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия», — сообщили в компании.

Строительство здания было завершено в 1892 году. С открытия и до конца 2017 года использовалось как СИЗО. ДОМ.РФ подчеркивает, что в «Крестах» отбывали заключение Лев Троцкий, Николай Гумилев, Иосиф Бродский, Георгий Жженов, Константин Рокоссовский и другие. Также снимались популярные фильмы и сериалы, например, «Бандитский Петербург», «Мажор» и «Майор Гром». 

В компании обозначили сроки аукциона. До 17 февраля принимаются заявки, а сами торги пройдут 21 февраля. 

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Объявлен аукцион по продаже комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Стартовая цена — 1,052 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании ДОМ.РФ. «ДОМ.PФ объявил аукцион по продаже исторического комплекса „Кресты“ в Санкт-Петербурге. В составе лота: участок 3,9 га, здания и сооружения общей площадью 41,2 тысяч квадратных метров. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия», — сообщили в компании. Строительство здания было завершено в 1892 году. С открытия и до конца 2017 года использовалось как СИЗО. ДОМ.РФ подчеркивает, что в «Крестах» отбывали заключение Лев Троцкий, Николай Гумилев, Иосиф Бродский, Георгий Жженов, Константин Рокоссовский и другие. Также снимались популярные фильмы и сериалы, например, «Бандитский Петербург», «Мажор» и «Майор Гром».  В компании обозначили сроки аукциона. До 17 февраля принимаются заявки, а сами торги пройдут 21 февраля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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