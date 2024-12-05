В Петербурге на аукционе продают здание легендарной тюрьмы «Кресты»

Объявлен аукцион по продаже комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Стартовая цена — 1,052 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании ДОМ.РФ.
«ДОМ.PФ объявил аукцион по продаже исторического комплекса „Кресты“ в Санкт-Петербурге. В составе лота: участок 3,9 га, здания и сооружения общей площадью 41,2 тысяч квадратных метров. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия», — сообщили в компании.
Строительство здания было завершено в 1892 году. С открытия и до конца 2017 года использовалось как СИЗО. ДОМ.РФ подчеркивает, что в «Крестах» отбывали заключение Лев Троцкий, Николай Гумилев, Иосиф Бродский, Георгий Жженов, Константин Рокоссовский и другие. Также снимались популярные фильмы и сериалы, например, «Бандитский Петербург», «Мажор» и «Майор Гром».
В компании обозначили сроки аукциона. До 17 февраля принимаются заявки, а сами торги пройдут 21 февраля.
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