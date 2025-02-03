03 февраля 2025

Зеленский заявил об изменениях в ВСУ

Зеленский объявил о переводе войск на корпусную структуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский анонсировал изменения в ВСУ
Зеленский анонсировал изменения в ВСУ Фото:

После информационного отчета от главкома Александра Сырского, который включал в себя предложение о плане модернизации оборонных сил страны появилась необходимость изменить структуре ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Главком проинформировал об утверждении плана по переводу армии на новую организационную структуру, а также о создании корпусов. Мы продолжаем концентрировать внимание на реализации этого плана. Необходимость корпусной системы очевидна», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.

В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Однако, по словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных подразделений.

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После информационного отчета от главкома Александра Сырского, который включал в себя предложение о плане модернизации оборонных сил страны появилась необходимость изменить структуре ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Главком проинформировал об утверждении плана по переводу армии на новую организационную структуру, а также о создании корпусов. Мы продолжаем концентрировать внимание на реализации этого плана. Необходимость корпусной системы очевидна», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Однако, по словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных подразделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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