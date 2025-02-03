Зеленский заявил об изменениях в ВСУ

После информационного отчета от главкома Александра Сырского, который включал в себя предложение о плане модернизации оборонных сил страны появилась необходимость изменить структуре ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Главком проинформировал об утверждении плана по переводу армии на новую организационную структуру, а также о создании корпусов. Мы продолжаем концентрировать внимание на реализации этого плана. Необходимость корпусной системы очевидна», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.
В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Однако, по словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных подразделений.
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