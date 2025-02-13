США согласились отдать РФ территории Украины, но есть нюанс

Мирное соглашение по Украине может включать потерю территорий, которые останутся за Россией, однако Вашингтону необязательно признавать эти земли. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Считаю, что будет некое соглашение о возможной потере территории Украины. Но послушайте, необязательно их [территории] признавать», — сказала Келлог в эфире Fox News. Он также подчеркнул, что для достижения мира обе стороны должны пойти на уступки.
Ранее президент США сообщал, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут огромный прогресс. По его словам, в конечном итоге Москва, Киев и Вашингтон придут к решению вопроса по конфликту.
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