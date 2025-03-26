Киев требует участия военных из ЕС в боевых действиях

Киев ждёт от Европы прибытия боевых подразделений, а не миротворцев. Об этом в интервью заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква.
«Нам не нужны миротворческие операции. Каждый военный из ЕС должен быть подготовлен к реальным боям», — сообщил Жовква изданию Agence France-Presse.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Украина не сможет стать членом альянса в ближайшее время. Однако он не исключил такую возможность в будущем. Его слова подтверждают, что, несмотря на поддержку, Киеву не стоит на вступление в альянс.
По словам польского генерала Веслава Кукулы, в Европе прорабатываются различные планы возможной международной операции в Украине, которые будут зависеть от хода мирных переговоров. Польша, несмотря на свою ключевую роль в регионе, исключила прямое участие своих войск в боевых действиях. Вместо этого Варшава готова предоставить логистическую поддержку, размещение войск союзников и обучение украинских военных. Инициатива по отправке миротворцев на Украину обсуждается западными странами с конца 2024 года.
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