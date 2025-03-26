Киев требует участия военных из ЕС в боевых действиях

Замглавы офиса Зеленского: Киев ждет прибытия из ЕС боевых частей
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина рассчитывает на прибытие из Европы боевых военных частей
Украина рассчитывает на прибытие из Европы боевых военных частей Фото:

Киев ждёт от Европы прибытия боевых подразделений, а не миротворцев. Об этом в интервью заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква. 

«Нам не нужны миротворческие операции. Каждый военный из ЕС должен быть подготовлен к реальным боям», — сообщил Жовква изданию Agence France-Presse.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Украина не сможет стать членом альянса в ближайшее время. Однако он не исключил такую возможность в будущем. Его слова подтверждают, что, несмотря на поддержку, Киеву не стоит на вступление в альянс.

По словам польского генерала Веслава Кукулы, в Европе прорабатываются различные планы возможной международной операции в Украине, которые будут зависеть от хода мирных переговоров. Польша, несмотря на свою ключевую роль в регионе, исключила прямое участие своих войск в боевых действиях. Вместо этого Варшава готова предоставить логистическую поддержку, размещение войск союзников и обучение украинских военных. Инициатива по отправке миротворцев на Украину обсуждается западными странами с конца 2024 года.

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Киев ждёт от Европы прибытия боевых подразделений, а не миротворцев. Об этом в интервью заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква.  «Нам не нужны миротворческие операции. Каждый военный из ЕС должен быть подготовлен к реальным боям», — сообщил Жовква изданию Agence France-Presse. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Украина не сможет стать членом альянса в ближайшее время. Однако он не исключил такую возможность в будущем. Его слова подтверждают, что, несмотря на поддержку, Киеву не стоит на вступление в альянс. По словам польского генерала Веслава Кукулы, в Европе прорабатываются различные планы возможной международной операции в Украине, которые будут зависеть от хода мирных переговоров. Польша, несмотря на свою ключевую роль в регионе, исключила прямое участие своих войск в боевых действиях. Вместо этого Варшава готова предоставить логистическую поддержку, размещение войск союзников и обучение украинских военных. Инициатива по отправке миротворцев на Украину обсуждается западными странами с конца 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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