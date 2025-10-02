Путин: блоковые замашки в современном мире - анахронизм

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин высказался о «блоковых замашках» в современном мире
Путин высказался о «блоковых замашках» в современном мире Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

«Блоковые» подходы в международных отношениях представляют собой анахронизм, не соответствующий современным реалиям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла», — заявил президент на форуме. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главным вопросом конференции в этом году стало рассмотрение концепции полицентричного мира и возможных стратегий его построения. В форуме принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Блоковые» подходы в международных отношениях представляют собой анахронизм, не соответствующий современным реалиям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». «Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла», — заявил президент на форуме. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главным вопросом конференции в этом году стало рассмотрение концепции полицентричного мира и возможных стратегий его построения. В форуме принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...