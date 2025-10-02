Путин: блоковые замашки в современном мире - анахронизм

«Блоковые» подходы в международных отношениях представляют собой анахронизм, не соответствующий современным реалиям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла», — заявил президент на форуме. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главным вопросом конференции в этом году стало рассмотрение концепции полицентричного мира и возможных стратегий его построения. В форуме принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
