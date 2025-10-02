Зеленскому пообещали техническое преимущество

Фон дер Ляйен и Кошта пообещали Зеленскому техническое преимущество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленскому дали новое обещание
Зеленскому дали новое обещание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому запуск новой программы, направленной на предоставление Киеву технического преимущества в вооруженном конфликте. Об этом сообщила фон дер Ляйен и Кошты.

«Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — говорится в публикации фон дер Ляйен и Кошты в соцсети Х. Они добавили, что у партнеров Украины есть воля и средства для продолжения поддержки Киева, не раскрыв деталей предстоящего проекта.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский не исключил, что ВСУ могут получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, после встречи с американским лидером, возможно, у Киева появятся «новые возможности».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому запуск новой программы, направленной на предоставление Киеву технического преимущества в вооруженном конфликте. Об этом сообщила фон дер Ляйен и Кошты. «Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — говорится в публикации фон дер Ляйен и Кошты в соцсети Х. Они добавили, что у партнеров Украины есть воля и средства для продолжения поддержки Киева, не раскрыв деталей предстоящего проекта. Ранее украинский глава Владимир Зеленский не исключил, что ВСУ могут получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, после встречи с американским лидером, возможно, у Киева появятся «новые возможности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...