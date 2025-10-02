Зеленскому пообещали техническое преимущество

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому запуск новой программы, направленной на предоставление Киеву технического преимущества в вооруженном конфликте. Об этом сообщила фон дер Ляйен и Кошты.
«Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — говорится в публикации фон дер Ляйен и Кошты в соцсети Х. Они добавили, что у партнеров Украины есть воля и средства для продолжения поддержки Киева, не раскрыв деталей предстоящего проекта.
Ранее украинский глава Владимир Зеленский не исключил, что ВСУ могут получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, после встречи с американским лидером, возможно, у Киева появятся «новые возможности».
