Путин: Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления

Путин предупредил о решительном ответе России тем странам, которые захотят с ней противостоять
Путин предупредил о решительном ответе России тем странам, которые захотят с ней противостоять Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».  Он также предложил пробовать потягаться с Россией тем странам, которые этого хотят.

«Мы никогда не инициировали сами военные противостояния, они бессмысленны. Но если кто-то захочет с Россией потягаться, пусть пробуют», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что любые попытки военного давления получат убедительный ответ.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основная тема форума обозначена как «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе мероприятия принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

