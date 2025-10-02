Путин: Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления

Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он также предложил пробовать потягаться с Россией тем странам, которые этого хотят.
«Мы никогда не инициировали сами военные противостояния, они бессмысленны. Но если кто-то захочет с Россией потягаться, пусть пробуют», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что любые попытки военного давления получат убедительный ответ.
В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основная тема форума обозначена как «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе мероприятия принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
