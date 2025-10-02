Россия проявила высочайшую устойчивость в условиях западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, страна выдержала давление, с которым не справилась бы даже коалиция государств.
«Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также счел нужным не объяснять, что эти усилия потерпели полный крах.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевая тема встречи сформулирована как «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.
